Перевезли целый город: «Сапсаны»с начала года обслужили почти пять миллионов пассажиров

В период с января по ноябрь 2025 года скоростными поездами «Сапсан» воспользовались почти 5 миллионами пассажиров. Такие данные привела пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Представители предприятия добавили, что число пассажиров выросло на 4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что маршрут между Витебским вокзалом и Павловском получил новую систему оплаты. Теперь пассажиры могут рассчитаться за поездку по геолокации.
