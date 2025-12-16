Городовой / Город / Перевезли целый город: «Сапсаны»с начала года обслужили почти пять миллионов пассажиров
Перевезли целый город: «Сапсаны»с начала года обслужили почти пять миллионов пассажиров

Опубликовано: 16 декабря 2025 02:00
Global Look Press / Sergey Petrov / news.ru

Показатель вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с января по ноябрь 2025 года скоростными поездами «Сапсан» воспользовались почти 5 миллионами пассажиров. Такие данные привела пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Представители предприятия добавили, что число пассажиров выросло на 4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что маршрут между Витебским вокзалом и Павловском получил новую систему оплаты. Теперь пассажиры могут рассчитаться за поездку по геолокации.

Юлия Аликова
