Городовой / Город / Ремонт Исаакиевского собора на паузе: что петербуржцы увидели в его обновлённом облике
Опубликовано: 16 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Работы по восстановлению балюстрады Исаакиевского собора завершили в преддверии Нового года.

В Санкт-Петербурге завершился один из важных этапов работ по восстановлению Исаакиевского собора. За это время специалисты сумели вернуть исторический облик балюстраде и принять меры для защиты здания от воздействия влаги.

Благодаря капитальному ремонту конструкции памятника получили дополнительную защиту, в частности были укреплены швы на карнизе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На обновление архитектурного памятника из городского бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Работы стартовали в прошлом году и к настоящему моменту значительная часть их уже завершена.

Недавно с фасада были сняты строительные леса, что позволило жителям и туристам вновь увидеть собор без строительных ограждений.

Дальнейшие реставрационные планы предусматривают восстановление западной колокольни, проведение работ в этой части намечено на 2026 год. Кроме того, будет обновляться центральная часть иконостаса.

Автор:
Юлия Аликова
