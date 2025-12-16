Ремонт Исаакиевского собора на паузе: что петербуржцы увидели в его обновлённом облике

В Санкт-Петербурге завершился один из важных этапов работ по восстановлению Исаакиевского собора. За это время специалисты сумели вернуть исторический облик балюстраде и принять меры для защиты здания от воздействия влаги.
Благодаря капитальному ремонту конструкции памятника получили дополнительную защиту, в частности были укреплены швы на карнизе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
На обновление архитектурного памятника из городского бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Работы стартовали в прошлом году и к настоящему моменту значительная часть их уже завершена.
Недавно с фасада были сняты строительные леса, что позволило жителям и туристам вновь увидеть собор без строительных ограждений.
Дальнейшие реставрационные планы предусматривают восстановление западной колокольни, проведение работ в этой части намечено на 2026 год. Кроме того, будет обновляться центральная часть иконостаса.
