Поездка в корзине: в 2026 году один из маркетплейсов может запустить в России собственное такси

Wildberries готовится открыть свой сервис такси в России в 2026 году. Уже завершена работа над самостоятельным приложением для клиентов, а до конца года ведётся приём водителей в партнёрскую курьерскую программу. Об этом сообщили «Известия».
Сейчас компания проводит испытания такой услуги за пределами России.
"Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане", — отметили в пресс-службе Wildberries&Russ.
Ранее сообщалось, что в Петербурге тестируют доставку беспилотниками.