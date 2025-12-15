Городовой / Город / Поездка в корзине: в 2026 году один из маркетплейсов может запустить в России собственное такси
Поездка в корзине: в 2026 году один из маркетплейсов может запустить в России собственное такси

Опубликовано: 15 декабря 2025 23:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Компания начала испытание нового сервиса на территории Белоруссии и Узбекистана.

Wildberries готовится открыть свой сервис такси в России в 2026 году. Уже завершена работа над самостоятельным приложением для клиентов, а до конца года ведётся приём водителей в партнёрскую курьерскую программу. Об этом сообщили «Известия».

Сейчас компания проводит испытания такой услуги за пределами России.

"Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане", — отметили в пресс-службе Wildberries&Russ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге тестируют доставку беспилотниками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
