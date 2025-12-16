Нападение девятиклассника на учительницу: школьный Петербург переходит на усиленную охрану

Комитет по вопросам образования принял решение усилить меры безопасности в учебных заведениях Петербурга, сообщает 78.ru.
Такой шаг был предпринят после происшествия в школе № 191 Красногвардейского района, где утром ученик девятого класса совершил нападение на учителя.
Всем центрам, оказывающим психологическую, медицинскую и социальную поддержку, порекомендовано уделить особое внимание профилактической работе с детьми и их семьями. Также в комитете уточнили, что подросток, совершивший нападение, и пострадавшая учительница доставлены в больницу.
Образовательный процесс в учреждении продолжается по расписанию. Для оказания помощи ученикам и их родителям на место прибыли специалисты-психологи. Кроме того, педагогам поручено обеспечить поддержку всем, кто нуждается в беседе или помощи.
Специалисты напомнили, что любой ребёнок или подросток круглосуточно может обратиться за экстренной и квалифицированной психологической помощью.
Телефонные номера, по которым можно получить срочную психологическую поддержку: 8-800-2000-122 (единая всероссийская детская линия доверия), для звонков с мобильного – короткий номер 124.