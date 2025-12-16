«Я Бог, со мной этого не случится»: почему нарциссизм знаменитостей — лучшая приманка для мошенников

Случаи хищения имущества известных личностей часто выявляют не столько слабость систем безопасности, сколько изощренность методов психологического воздействия.

Дело о квартире певицы Ларисы Долиной, по мнению профайлера Алексея Крутилина, стало наглядным примером применения сложной техники — социальной инженерии.

Это не просто обман, а выстроенное управление состоянием жертвы.

“Там, да, была социальная инженерия”, — отмечает специалист в беседе с «Городовой».

Подмена авторитетов и отключение критики

Первый и, возможно, самый важный элемент этой схемы — подмена авторитетов. Мошенники последовательно имитируют голоса тех, кому человек привык доверять, чтобы добиться безоговорочного подчинения.

“Классическая история — это когда мошенники звонят и представляются то службой безопасности банка, то следственными органами, то государственными структурами”, — говорит Крутилин.

Перенос ответственности на мнимых «доверенных лиц» приводит к тому, что у жертвы моментально “отключается критическое мышление”.

Давление сроками: управляемая тревога

Второй краеугольный камень манипуляций — жесткий временной прессинг. Мошенникам жизненно необходимо не дать жертве времени на размышления или консультации.

“Всегда идет давление по срокам. Всегда нужно сделать сегодня и сейчас, а еще лучше вчера”.

В этой гонке, когда человек “включился в эту игру”, его критическое мышление “уходит куда-то далеко и надолго”. Цель этого — “внушаем управляемую тревогу”, сужая временной горизонт до критически малого отрезка.

Роль спасителей: эксплуатация доверия

Вместо открытого давления, характерного для криминала, мошенники часто избирают более тонкую тактику — выступают в роли спасителей.

Они не угрожают напрямую, а “дают возможность, дают надежду на то, что ты исправишь каким-то образом эту ситуацию”. Эти “помощники” позиционируются как “единственные люди, кто безопасно может вырулить из этой ситуации”.

При этом информация подается крайне дозированно, часто противоречиво, чтобы человек постоянно оставался “в тонусе” и не успевал осмыслить общую картину.

Перегрузка восприятия и изоляция

Методика напоминает известные техники транса:

“Здесь похожая история с тем, как работают цыгане, которые перегружают максимально все каналы восприятия”.

Интенсивное воздействие на слух и обоняние, помноженное на внушение, вводит человека в состояние, близкое к трансу.

Ключевым моментом является полная изоляция жертвы. Контакт с родственниками, друзьями или независимыми экспертами блокируется, поскольку все внешние контакты якобы “находятся в сговоре”.

Жертву убеждают, что действовать нужно быстро и “только с теми людьми которые с тобой на телефоне и на связи — только так”.

Психологическая защита как ловушка

Наконец, на профессиональные уловки накладываются собственные защитные механизмы психики. Если человек уже начал действовать в интересах мошенников, он склонен к самооправданию.

“Если я это делаю, значит, это уже правильно, значит, уже так должно быть”.

Это — рационализация. Жертва “не в состоянии признаться в себе, что он совершает ошибку, и он любыми способами, путями, сам для себя еще находит удобноваримые варианты, чтобы рационализировать свое поведение”.

Уязвимость знаменитостей

Особую уязвимость демонстрируют люди публичные — артисты, актеры. Их популярность часто идет рука об руку с нарциссизмом.

“Люди, ярко выраженные из певцов актеров, они чаще всего находятся в состоянии такого некого нарциссизма, что их любят и их обожают”.

Это порождает ложное чувство неуязвимости:

“Критическое мышление здесь тоже может быть отключено. Они думают, что "со мной этого тоже может не произойти, потому что я бог, потому что я где-то на вершине пищевой цепочки”.

Примером такой уверенности в собственной неуязвимости служит случай с Андреем Бебуришвили:

“он тоже думал, что до него никогда не дотянутся”.

В итоге, такие случаи — это не просто мошенничество, а “профессиональный подход, это грамотная эксплуатация доверия”, многоуровневая работа, точно попадающая в уязвимости человеческой психики.

