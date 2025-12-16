Аномалия России: город под Петербургом, где никто не хочет реставрировать исторический центр

Выборг — город, чья история переплетает русские и финские корни. Находясь в составе Российской империи с 1710 по 1917 год, он по праву считается русским. Однако архитектурное наследие несет ощутимый финский отпечаток.
Но что по-настоящему поражает туристов, объехавших множество городов России, — это не архитектурный стиль, а состояние центральных улиц.
Лицо города в обветшалых фасадах
Прогулка по центральной, парадной улице — Крепостной — выявляет шокирующую картину. Фотографии, сделанные прямо на главной артерии города, рисуют удручающую картину.
“Ну что это такое?” — такой вопрос невольно возникает при виде обветшалых построек.
Дом консула Вааля (Крепостная, 8) и Дом Лундта (Прогонная, 6) выглядят “грустно” и “печально”.
Эти здания, расположенные на Крепостной улице, являются визитной карточкой Выборга. Ситуация не улучшается, если свернуть в переулки: неприглядные руины видны даже на улице Сторожевой башни.
Проход к руинам уникального кафедрального собора, который еще пять лет назад был доступен, ныне закрыт забором, вызывая вопрос:
“Не пора ли восстановить уникальное архитектурное строение?”
В то время как были отреставрированы отдельные шедевры — замок, Часовая башня, дом Бюргера и Круглая башня XIV века, — общее впечатление от исторического ядра остается мрачным.
Контраст, о котором говорят все
Инженерный дом 1773 года (Петровская, 9) и многоквартирные дома на Крепостной улице (например, №17) подтверждают общее настроение “грусти”.
При этом отмечается, что работы по реставрации ведутся, и главная площадь у Старой Ратуши выглядит “вполне эстетично”. Однако эти островки порядка не могут перекрыть общего упадка центра.
Самое удивительное явление, с которым сталкиваются путешественники, — это резкий контраст между Старым городом и остальными районами.
“Как только мы выходим из так называемого “Старого города”, все руины волшебным образом куда-то исчезают”.
Образцовое благоустройство за пределами ядра
За пределами исторической части Выборг преображается. Проспект Ленина, Рыночная площадь, Пионерская улица — здесь благоустройство “приближается к образцовому”.
Здания выглядят либо отлично, либо хорошо. Например, Рыночная площадь с Круглой башней демонстрирует идеальное состояние:
“Нигде ничего не отваливается и не разваливается. Блеск!”.
Соборная площадь со Спасо-Преображенским собором, Красная площадь с отреставрированными купеческими домами — всё выглядит безупречно.
Фотографии с Театральной улицы заставляют усомниться в том, что это тот же самый город:
“Это точно Выборг? Да, точно. Никакой разрухи, никаких руин”.
“В нашем московском дворе асфальт и тротуары хуже, чем здесь!”.
Неразгаданная дилемма
Вывод, сделанный на основе личного объезда всего города на автомобиле, уникален для России:
“Выборг — единственный город России, в котором центр находится в плачевном состоянии, а вот всё, что дальше — в очень хорошим”.
Обычно ситуация обратная.
Возникает закономерный вопрос:
“Почему такие хорошие дворы, дороги, тротуары, клумбы, лавочки, озеленение, особняки за пределами Старого города Выборга и такой непрезентабельный Старый город?”
Некоторые комментаторы склонны списывать это на статус районного центра и сложность реставрации памятников наследия, требующей особых денег и специалистов.
"Надо все таки понимать, что деньги все в Москве. Что там думает руководство Ленинградской области, я не знаю. Что там думают жители Финляндии, глядя на Выборг в руках русских, я тоже не знаю, но догадываюсь".
Однако, даже с учетом этих факторов, общее состояние вызывает недоумение. Туристы резюмируют:
“Странно, непонятно и ..обидно, такая роскошная фактура и в таком убогом состоянии”.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.