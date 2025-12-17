Городовой / Город / Когда Петербург дождётся «настоящей зимы»: синоптик Колесов назвал срок
Когда Петербург дождётся «настоящей зимы»: синоптик Колесов назвал срок

Опубликовано: 17 декабря 2025 01:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Главный синоптик города сообщил, что снег в Петербурге ожидается не ранее 20 декабря.

В ближайшие дни жителей Петербурга ждет устоявшаяся погода: на протяжении недели существенных изменений синоптики не ожидают.

Как сообщил Александр Колесов, температура воздуха сохранится в пределах от +1 до +5 градусов, а осадки будут преимущественно небольшими.

Тем временем атмосферные процессы продолжают активно влиять на климат в регионе. За прошедшую ночь 16 декабря температура неожиданно поднялась на пять градусов, и столь резкие перемены могут повторяться.

Главных перемен ждут после 20-го числа, когда синоптики прогнозируют снижение температуры и возможность возвращения снега.

Атмосфера в этом году особенно переменчива, подчеркнул метеоролог. При этом строить достоверные предположения о погоде на новогодние праздники пока преждевременно.

«Любой проходящий 30-31 декабря мимо нас циклон может перевернуть всю намечающуюся погоду в противоположную сторону», — отметил Колесов.

Юлия Аликова
Город
