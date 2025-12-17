С 2026 года родителям расширят пенсионные права: в Госдуме рассказали, кого перемены порадуют больше всего

С начала 2026 года в стране вступят в действие новые правила, затрагивающие пенсионные права многодетных семей.
Заместитель председателя комитета Государственной думы Каплан Панеш в интервью ТАСС сообщил, что эти изменения коснутся многих граждан.
Ключевой новацией станет учет всего времени по уходу за ребёнком до полутора лет в страховой стаж каждого родителя, отменив прежние ограничения.
Панеш подчеркнул, что теперь родителям засчитают весь соответствующий период для каждого ребёнка, без прежних лимитов. Эта мера, по мнению депутата, даст ощутимый вклад в будущие пенсионные права родителей.
Таким образом, труд по воспитанию детей будет официально признан и учтён государством при начислении пенсии.
Для семей, где за одну беременность появляются двое или трое детей, вводятся дополнительные изменения. Теперь периоды ухода за каждым ребёнком будут суммироваться при расчёте страхового стажа.
Кроме того, родителю будет начисляться 5,4 пенсионных балла за каждый полный год ухода за третьим или четвёртым ребёнком.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обязательных работ матерей, а также одиноких отцов и опекунов детей с инвалидностью.