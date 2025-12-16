Городовой / Город / Райский остров оказался роковым: петербурженка погибла на Бали, когда курорт накрыло наводнение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кому звонить, когда впереди тупик: Смольный назвал телефоны помощи по детским вопросам в Петербурге Город
Милонов усмотрел связь между нападениями подростков в школах Петербурга и Подмосковья Город
В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника Город
С горки — прямиком в реанимацию: катание на ватрушке закончилась для петербуржца госпитализацией Город
Не один ковид: петербургские классы опустели из‑за вирусной троицы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Райский остров оказался роковым: петербурженка погибла на Бали, когда курорт накрыло наводнение

Опубликовано: 16 декабря 2025 23:30
Райский остров оказался роковым: петербурженка погибла на Бали, когда курорт накрыло наводнение
Райский остров оказался роковым: петербурженка погибла на Бали, когда курорт накрыло наводнение
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В водопропускной трубе было обнаружено тело женщины.

Во время сильного наводнения на индонезийском острове Бали погибла туристка из Санкт-Петербурга Ксения, которой было 30 лет, сообщает РБК со ссылкой на портал Balispot.

В момент трагедии она передвигалась на мотоцикле и пересекала мост, когда поток воды внезапно смыл её вместе с транспортным средством.

Позднее, по предварительным данным, тело Ксении было обнаружено под переправой — её нашли в дренажной трубе. Родные девушки пытаются собрать необходимые средства для транспортировки тела на родину.

Погибшая ранее жила в Свердловской области, однако затем переехала в Санкт-Петербург. Она получала образование в университете путей сообщения.

По сведениям, поступающим от экстренных служб, число погибших в результате наводнения на Бали уже превысило тысячу человек.

Спасатели продолжают работы — ведутся поиски сотен жителей, которых сейчас считают пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что у побережья Пхукета в Таиланде нашли тело россиянина, который пропал.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью