Райский остров оказался роковым: петербурженка погибла на Бали, когда курорт накрыло наводнение

Во время сильного наводнения на индонезийском острове Бали погибла туристка из Санкт-Петербурга Ксения, которой было 30 лет, сообщает РБК со ссылкой на портал Balispot.
В момент трагедии она передвигалась на мотоцикле и пересекала мост, когда поток воды внезапно смыл её вместе с транспортным средством.
Позднее, по предварительным данным, тело Ксении было обнаружено под переправой — её нашли в дренажной трубе. Родные девушки пытаются собрать необходимые средства для транспортировки тела на родину.
Погибшая ранее жила в Свердловской области, однако затем переехала в Санкт-Петербург. Она получала образование в университете путей сообщения.
По сведениям, поступающим от экстренных служб, число погибших в результате наводнения на Бали уже превысило тысячу человек.
Спасатели продолжают работы — ведутся поиски сотен жителей, которых сейчас считают пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что у побережья Пхукета в Таиланде нашли тело россиянина, который пропал.