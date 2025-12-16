Не протолкнуться: на январских каникулах Петербург примет больше туристов, чем в 2025‑м

Петербург в этом году заметно укрепил свою позицию среди российских городов для зимнего отдыха. Количество желающих посетить город в январе оказалось на 5% выше, чем годом ранее, сообщает 78.ru.
Проводить здесь новогодние каникулы теперь предпочитают всё больше путешественников из разных регионов страны.
Средняя цена за ночь размещения в гостинице приблизилась к 7 тысячам рублей. Туристы чаще всего приезжают в Петербург вдвоём — на такие поездки приходится 56% всех заявок на бронирование.
Семьи с детьми формируют 20% спроса, а самостоятельные путешественники бронируют около 15% номеров.
Петербург также оказался одним из наиболее привлекательных вариантов для индивидуальных туристов. В среднем турист задерживается в городе на четыре ночи.
Эти показатели свидетельствуют о стабильном интересе к культурным и архитектурным достопримечательностям Северной столицы в зимний сезон.
