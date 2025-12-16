Конфеты можно, сертификат нельзя: как вручить новогодний подарок и не угодить под статью за взятку

В период новогодних праздников в России традиция обмена дарами нередко выходит за рамки семейных и дружеских отношений, затрагивая и деловую среду.

Однако не все презенты можно без опаски вручать коллегам и партнерам: такое проявление внимания порой влечет юридические последствия.

Антон Пивоваров, представляющий Московскую коллегию адвокатов SED LEX, пояснил «Газете.Ru», что на этот счёт существует ряд строгих ограничений.

Особые правила установлены для государственных служащих и работников организаций, финансируемых из бюджета.

Согласно федеральному закону № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимать подарки в связи с выполнением своих служебных обязанностей им запрещается.

Разрешаются лишь небольшие сувениры стоимостью не выше 3000 рублей, а также официальные подарки и презенты, полученные от имени коллектива.

Пивоваров отмечает, что проблемы возникают не столько из-за стоимости преподнесённой вещи, сколько из-за цели дарения и возможного влияния дарителя.

Даже недорогой подарок может вызвать интерес контролирующих органов, если появится подозрение, что он был вручен в обмен на принятие тех или иных решений либо за услуги, связанные с работой чиновника.

В частных компаниях нет единых для всех норм по поводу стоимости и характера новогодних подарков. Каждый работодатель самостоятельно определяет допустимые лимиты, ведёт учёт, а сотрудников нередко просят информировать руководство о полученных презентах.

Если, например, вручить менеджеру ценный аксессуар, оплатить отпуск или подарить дорогостоящий алкоголь, эти действия могут быть истолкованы как попытка оказать влияние — особенно когда между компаниями существуют деловые отношения, например, связанные с закупками или заключением договоров.

В подобных случаях, уточняет адвокат, суд обращает внимание на то, как развивались деловые контакты, анализирует переписку между сторонами, а также выявляет, связана ли передача подарка с появлением каких-либо выгодных для дарителя условий или решений.

Таким образом, опасность может таиться и в, казалось бы, безобидном жесте доброй воли.

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, юрист советует следовать нескольким простым принципам:

Ограничиваться символическими сувенирами (например, канцелярскими принадлежностями с логотипом или обычными сладостями),

Не передавать подарки лично — предпочтительнее адресовать их компании или коллективу;

В случае нарушения закона, как для получателя, так и для дарителя наступают негативные последствия. Чиновнику грозят служебная проверка, увольнение и даже уголовное или административное преследование.

Подаривший может столкнуться со штрафом или лишением свободы, если выяснится, что презент был попыткой получить выгоду от государственного служащего.

Эксперт подчёркивает, что праздничные обычаи не отменяют необходимость соблюдения правовых норм.

Презент, который можно воспринять как вознаграждение с расчётом на будущее содействие или лояльность, перестаёт быть безобидным знаком внимания и превращается в юридическую проблему.

Ранее рассказывалось, как бухгалтер посоветовала справляться с финансовыми трудностями после праздничных расходов до следующей выплаты заработной платы в феврале.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».