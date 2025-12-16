Почему «гонконгский» грипп так тяжело бьёт по детям: петербуржцам объяснили неожиданную деталь

Врач рассказала о мерах, которые помогают снизить риск возникновения заболевания.

В Санкт-Петербурге уровень заболеваемости гриппом вплотную приблизился к эпидемическому рубежу, однако официально этот порог ещё не превышен.

Как ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ситуация находится под пристальным наблюдением.

Главную опасность представляет штамм H3N2, более известный как «гонконгский» грипп.

Специалисты Педиатрического университета отмечают, что впервые вспышка этого вируса была зафиксирована в 1968 году в Гонконге.

По статистике, уровень смертности при заражении данным штаммом не выше 0,5%.

Профессор Ирина Бабаченко в интервью с «Вечерним Санкт-Петербургом» сообщила, что типичное начало болезни сопровождается высокой температурой (от 39 до 40 градусов), ознобом, сильной головной болью и ломотой в теле.

На первом этапе заболевания насморк чаще отсутствует, зато сухость в горле возникает сразу. У детей болезнь нередко протекает тяжелее из-за недостаточно развитой иммунной системы.

При появлении первых симптомов профессор советует обращаться за медицинской помощью как можно скорее.

Самым эффективным средством профилактики остаётся вакцинация. Для формирования иммунитета после прививки требуется не менее двух недель. Педиатры подчёркивают, что современные вакцины не содержат живых вирусов и не вызывают заболевание.

В период распространения инфекций, даже после вакцинации, важно уделить внимание простым мерам защиты. К ним относятся:

использование медицинских масок заболевшими,

дистанция в общественных местах,

тщательное мытьё рук.

Ранее также отмечалось, что «гонконгский» штамм способен вызывать осложнения, такие как пневмония и воспаление среднего уха.