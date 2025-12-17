«Напоминает подметку стертой обуви»: чем кормят в РНБ Петербурга

Санкт-Петербург — город, где даже рутинный поход в столовую рискует обернуться философским размышлением.

Столовая в Российской Национальной Библиотеке (РНБ) на Московском проспекте, 165к2, представляет собой уникальный парадокс: здесь духовная пища, хранимая на верхних этажах, сталкивается с весьма материальной, и, судя по всему, весьма посредственной, пищей внизу.

Способна ли местная кухня конкурировать с мировыми шедеврами, которые окружают посетителей?

Вход за “космическим кораблем” и бюрократия доступа

Уже фойе РНБ поражает воображение. Это не просто библиотека, а монументальное сооружение, чей интерьер часто сравнивают с “космическим кораблем”.

Многие приходят сюда именно ради архитектуры, а не только ради книг. Однако путь к столовой оказывается тернистым.

Попасть туда может любой желающий, но для этого требуется оформление читательского билета — процесс, требующий терпения.

Нужно заполнить анкету, утвердить её, спуститься на цокольный этаж, пройти “небольшое собеседование”, сфотографироваться и получить заветную пластиковую карту.

Для иногородних оформляют билет сроком на одно посещение, но в данном случае посетителя ждал приятный бонус — “вручают пропуск сроком на шесть лет”.

Интерьер в стиле “советский шик”

Если книга начинается с пролога, то столовая РНБ начинается с характерных запахов и интерьера, который пытается скрыть свою усталость при помощи не связанных между собой элементов.

“Помещение столовой большое, но часть его перегорожена сигнальной лентой”.

В распоряжении гостей остаются два зала, отделанных то деревянной “обивкой” стен, то кафельной плиткой. Несмотря на попытки облагородить пространство — зелёный тюль, искусственные растения — общая атмосфера далека от изысков.

Приятным дополнением служит кофейный уголок с диваном — место, где можно скоротать время ожидания нужных фолиантов.

Обслуживание и атмосфера

На линии раздачи царит атмосфера, знакомая многим по советскому прошлому: грохот подносов, шум приборов и трансляция “советского фильма” на единственном экране вместо фоновой музыки.

Персонал на раздаче, однако, ведет себя приятно.

“С теми, кто бывает здесь не так часто или вообще оказывается впервые, персонал ведёт себя неожиданно приятно и вежливо, без напускного высокомерия”.

Эта неформальность убаюкивает, создавая ощущение домашнего уюта, хотя сам обед далек от домашнего качества.

Кулинарное разочарование: шесть позиций под микроскопом

Меню столовой попыталось выйти за рамки стандартного набора, включив такие позиции, как “Малахитовый” салат, чебуреки, стейк и булгур. Однако отсутствие подписей и детального состава блюд на раздаче усложняет выбор.

Салат с креветками и сладким чили (175 рублей): Самый дорогой салат оказался ледяным. “В наполнении преобладает салат айсберг”, а креветки “слишком резиновые, чтобы быть правдой”. Оценка: 2 из 5.

Суп грибной (93 рубля): Суп с жирной пленкой и содержимым, напоминающим “археологические раскопки в болоте”. Главное разочарование — размороженные грибы, отдавшие бульону “лёгкий привкус морозильной камеры”. Оценка: 3 из 5.

Чебурек (85 рублей): Классика, доведенная до абсурда. Тесто сырое внутри, начинки минимум, сока нет. “Боюсь представить, сколько это блюдо ждало своего “звездного” часа прежде чем отправиться в микроволновку”. Оценка: 2 из 5.

Стейк из свинины и Греча (220 и 58 рублей): Стейк, разогретый в микроволновке, оказался “напоминает подмётку стёртой обуви” и не поддавался ножу. Гарнир из гречи — сухой и безвкусный. “Даже сноски в книге на фоне этих безвкусных опилок выглядят сытней и информативней”. Оценка: 2 из 5 за каждое блюдо.

Компот ягодный (45 рублей): Жидкость со смутным привкусом. “Пьешь его и думаешь: «О, вроде чувствую сладость! Нет, показалось»”. Вкус практически отсутствует. Оценка: 2,5 из 5.

Итоги: Баланс не найден

Общая стоимость обеда составила 671 рубль. Отзывы посетителей рисуют картину двоякого восприятия. Одни хвалят демократичность и соотношение цена-качество, другие резко критикуют:

“Еда в столовке оверпрайс и при этом невкусная”.

Известный факт: если книги приводят ум в порядок, то местная столовая приводит в недоумение.

По мнению одного из критиков:

“Бедный чебурек, он скончался уже давно…. Остальное ему под стать”.

Похоже, что даже под сенью величайших мировых знаний, кулинарное искусство в этой столовой пока не достигло уровня классической литературы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.