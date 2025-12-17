Городовой / Город / Нападение в школе: учительницу из реанимации перевели в общую палату
Нападение в школе: учительницу из реанимации перевели в общую палату

Опубликовано: 17 декабря 2025 02:00
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Состояние девушки оценивается как стабильное, она находится в сознании.

Учительница из Санкт-Петербурга, раненная в результате нападения с ножом, переведена из отделения реанимации в обычную палату, сообщает 78.ru.

Она пришла в себя, её состояние оценивается как стабильное.

Напомним, ученик девятого класса, совершивший нападение, также госпитализирован и находится под наблюдением медиков. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для него.

Инцидент произошёл утром в понедельник в школе № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По сведениям следствия, школьник нанёс своей учительнице математики минимум три удара ножом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее муж пострадавшей сообщал в соцсетях, что ей оказана необходимая медицинская помощь, и её жизни ничто не угрожает.

Автор:
Юлия Аликова
Город
