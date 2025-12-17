Обновлённая тень Хармса оживёт на улице Маяковского

В преддверии 120-й годовщины со дня рождения Даниила Хармса на фасаде его дома, расположенного на улице Маяковского, 11А, обновят световую проекцию.
Это событие станет частью празднования памятной даты, и изображение писателя вновь украсит здание, где он прожил шестнадцать лет, сообщили в пресс-службе КГА.
За время своей жизни Хармс приобрел известность как один из символов особого литературного направления.
Проекция на фасаде появится в обновлённом виде: на ней будет лицо поэта с книгой, а рядом — фрагмент из его дневниковых записей:
«У меня срочная работа. Я дома, но никого не принимаю. И даже не разговариваю через дверь».
Световое оформление будет появляться по вечерам вместе с городским освещением.
