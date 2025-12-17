В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника

Следственный отдел по Красногвардейскому району в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после нападения учащегося на учительницу математики.
Во вторник была задержана сотрудница организации, отвечавшая за охрану на территории школы в день происшествия.
Официальные представители следственных органов сообщили, что она доставлена для дачи пояснений.
Известно, что утром в понедельник ученик девятого класса, которому пятнадцать лет, напал с ножом на своего педагога. Следствие отмечает, что юноша нанёс не менее трёх ударов.
Женщина, пострадавшая в результате атаки, была немедленно доставлена в Александровскую больницу. В реанимации её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, поскольку одно из ранений задело лёгкое.
По последним сведениям, состояние стабильное, пациентку перевели в обычную палату.
Сейчас образовательные учреждения города усиливают меры по обеспечению порядка и безопасности. Согласно распоряжению комитета по образованию будет проведена дополнительная работа с сотрудниками.