Городовой / Город / В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кому звонить, когда впереди тупик: Смольный назвал телефоны помощи по детским вопросам в Петербурге Город
Милонов усмотрел связь между нападениями подростков в школах Петербурга и Подмосковья Город
С горки — прямиком в реанимацию: катание на ватрушке закончилась для петербуржца госпитализацией Город
Не один ковид: петербургские классы опустели из‑за вирусной троицы Город
Попытка украсть бензин обернулась пожаром: в Петербурге инспектор ГАИ сжёг служебные BMW Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника

Опубликовано: 17 декабря 2025 04:30
В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника
В Петербурге после нападения ученика с ножом задержали школьного охранника
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Работницу охранной организации доставили в следственный отдел для дачи пояснений по делу.

Следственный отдел по Красногвардейскому району в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после нападения учащегося на учительницу математики.

Во вторник была задержана сотрудница организации, отвечавшая за охрану на территории школы в день происшествия.

Официальные представители следственных органов сообщили, что она доставлена для дачи пояснений.

Известно, что утром в понедельник ученик девятого класса, которому пятнадцать лет, напал с ножом на своего педагога. Следствие отмечает, что юноша нанёс не менее трёх ударов.

Женщина, пострадавшая в результате атаки, была немедленно доставлена в Александровскую больницу. В реанимации её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, поскольку одно из ранений задело лёгкое.

По последним сведениям, состояние стабильное, пациентку перевели в обычную палату.

Сейчас образовательные учреждения города усиливают меры по обеспечению порядка и безопасности. Согласно распоряжению комитета по образованию будет проведена дополнительная работа с сотрудниками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью