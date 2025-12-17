Городовой / Город / Неожиданный выбор петербуржцев: свыше 100 тысяч туристов устремились в древнейший город
Неожиданный выбор петербуржцев: свыше 100 тысяч туристов устремились в древнейший город

Опубликовано: 17 декабря 2025 08:45
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

В 2025 году более 105 тысяч человек совершили поездки из Санкт-Петербурга на Валдай.

За одиннадцать месяцев 2025 года со станции Московский вокзал по маршруту до Валдая скоростные электропоезда доставили 105,1 тысячи пассажиров.

Такую информацию предоставили представители Октябрьской железной дороги. Маршрут пользуется высоким спросом у туристов из Санкт-Петербурга.

Электропоезда отправляются регулярно и позволяют добраться из города на Неве в известный уголок Новгородской области примерно за четыре с половиной часа.

Путешествие особенно ценится любителями природных и исторических достопримечательностей.

Гости региона выбирают Валдай за уникальные экологические маршруты, знаменитое Валдайское озеро и мужской монастырь Иверский Святоозерский.

Эти места считаются одними из главных причин посещения города. Пейзажи и памятники прошлых веков неизменно привлекают внимание.

Кроме туристического потока, в этом году петербуржцы проявили и другую инициативу. За 2025 год жители Северной столицы принесли на городские вокзалы почти четыре тонны бывшей в употреблении одежды.

Автор:
Юлия Аликова
