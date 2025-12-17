Городовой / Город / Зелёный парк готовит белую новинку: в Приморском парке Победы появится лыжня
Зелёный парк готовит белую новинку: в Приморском парке Победы появится лыжня

Опубликовано: 17 декабря 2025 09:30
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Длина новой трассы превысит один километр.

В Приморском парке Победы на Крестовском острове запланировано открытие лыжной трассы, сообщает ГАТИ.

Ведомство выдало соответствующий документ для проведения оздоровительного катания на лыжах. Зимний маршрут будет проложен по части Батарейной дороги.

Длина новой лыжной дорожки составит более одного километра. Для удобства участников над ней появятся мосты, предназначенные для прохода пешеходов и лыжников, а также будет оборудован стартовый городок.

Действие ордера на организацию трассы продлится до окончания текущего зимнего сезона. Работы по возвращению парка к привычному состоянию планируют завершить к 30 марта 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
