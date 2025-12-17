Городовой / Город / Декабрьский сюрприз: в самый пик перед Новым годом россиянки массово прощаются с маникюром и ресницами
Ёлочный налёт на Приморский район: браконьеры срубили почти сотню елей Город
Дом тайного советника и адрес «Обломова» в Петербурге — редкое совпадение одного фасада Город
Это не мрамор: шокирующая правда о колоннах Эрмитажа, которую скрывали 300 лет Город
Ёлка, которая не осыпется: как выбрать живую красавицу к Новому году Город
Кухня выживания: как петербуржцы превращали дефицит в шедевры Город
Декабрьский сюрприз: в самый пик перед Новым годом россиянки массово прощаются с маникюром и ресницами

Опубликовано: 17 декабря 2025 10:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В этом году декабрь стал одним из самых неудачных месяцев для салонов красоты, несмотря на обычно высокий спрос в этот период.

В декабре 2025 года отмечено значительное падение спроса на услуги салонов красоты. Согласно данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК), число клиентов сократилось на 20–35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 78.ru.

Особенно ощутимым оказалось снижение посещаемости студий, где проводят процедуры с наращиванием ресниц и сложным окрашиванием волос — некоторые из них лишились до 40% своей аудитории.

Средний доход предприятий этой сферы снизился на 15–30%. Такой спад в декабре — нетипичное явление, ведь традиционно салоны пополняли финансовую подушку именно в этот месяц.

Ляля Садыкова, возглавляющая Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты, отметила:

Если коротко — это самый слабый декабрь за последние десять лет. Обычно декабрь был периодом сверхдоходов, позволявшим создать финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.

Причины уменьшения выручки салоны видят сразу в нескольких факторах. Среди них эксперты называют:

  • Сокращение доходов населения, что вынуждает женщин сокращать расходы на уход за собой.
  • Повышение цен на услуги из-за увеличения налоговых выплат и стоимости аренды.
  • Тренд на естественный внешний вид: натуральные ногти, ресницы и брови вытесняют сложные и дорогие процедуры.

По оценке представителей рынка, в ближайшем будущем ситуация может не улучшиться: Центральный банк уже предупреждает о возможном повышении цен на маникюрные услуги ещё на 15–20%, поскольку материалы становятся дороже, а аренда помещений требует больших вложений.

Тем не менее некоторые профессионалы выражают другое мнение.

Мастера отмечают, что у специалистов с постоянной и обеспеченной клиентурой ситуация стабильна, несмотря на меняющиеся предпочтения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
