Декабрьский сюрприз: в самый пик перед Новым годом россиянки массово прощаются с маникюром и ресницами

В декабре 2025 года отмечено значительное падение спроса на услуги салонов красоты. Согласно данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК), число клиентов сократилось на 20–35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 78.ru.
Особенно ощутимым оказалось снижение посещаемости студий, где проводят процедуры с наращиванием ресниц и сложным окрашиванием волос — некоторые из них лишились до 40% своей аудитории.
Средний доход предприятий этой сферы снизился на 15–30%. Такой спад в декабре — нетипичное явление, ведь традиционно салоны пополняли финансовую подушку именно в этот месяц.
Ляля Садыкова, возглавляющая Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты, отметила:
Если коротко — это самый слабый декабрь за последние десять лет. Обычно декабрь был периодом сверхдоходов, позволявшим создать финансовую подушку безопасности на несколько месяцев вперед.
Причины уменьшения выручки салоны видят сразу в нескольких факторах. Среди них эксперты называют:
- Сокращение доходов населения, что вынуждает женщин сокращать расходы на уход за собой.
- Повышение цен на услуги из-за увеличения налоговых выплат и стоимости аренды.
- Тренд на естественный внешний вид: натуральные ногти, ресницы и брови вытесняют сложные и дорогие процедуры.
По оценке представителей рынка, в ближайшем будущем ситуация может не улучшиться: Центральный банк уже предупреждает о возможном повышении цен на маникюрные услуги ещё на 15–20%, поскольку материалы становятся дороже, а аренда помещений требует больших вложений.
Тем не менее некоторые профессионалы выражают другое мнение.
Мастера отмечают, что у специалистов с постоянной и обеспеченной клиентурой ситуация стабильна, несмотря на меняющиеся предпочтения.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».