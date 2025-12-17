Это не мрамор: шокирующая правда о колоннах Эрмитажа, которую скрывали 300 лет

Почему дворцы Северной столицы сделаны из «обмана»?

Стены, колонны, каминные доски и балюстрады петербургских дворцов создают впечатление незыблемой каменной мощи. Белый, серый, розовый — кажется, будто каждый сантиметр отделки выполнен из дорогостоящего природного камня.

Однако значительная часть этой “каменной роскоши” — результат кропотливого труда мастеров, создававших искусственный мрамор, или стюко-мрамор. Эта технология стала золотой серединой между имперскими амбициями и реальными возможностями казны.

Рождение имитации: от Петра I до классицизма

Технологию имитации натурального камня привезли в Россию еще при Петре I, однако настоящий расцвет стюко-мрамора пришелся на эпоху барокко и классицизма.

Архитекторы требовали ослепительной отделки для быстро возводимых дворцов, а импорт природного камня был не только дорог, но и сопряжен с большими временными затратами.

В Петербурге, где строительство должно было идти “быстро и великолепно”, искусственный мрамор стал идеальным решением.

Основная техника, стюко-мрамор, позволяла создавать имитацию натурального камня непосредственно на месте работ. Процесс этот требовал высочайшего мастерства и состоял из нескольких этапов.

Этапы создания иллюзии

Сначала деревянную или кирпичную основу покрывали слоями известковой штукатурки. Далее следовало смешивание уникального состава.

Ключевыми компонентами были: известковое тесто, тончайшая мраморная мука или крошка, а также животный клей или гипс для связки. Для придания блеска добавляли воски, а для воссоздания рисунка — минеральные краски.

Мастера подмешивали красители так, чтобы структура была максимально похожа на живой камень.

Нанесение массы осуществлялось слоями, иногда сразу с использованием нескольких цветов, после чего смесь тщательно “растушёвывали” для создания естественных разводов.

Сложные детали вроде колонн или наличников создавались в формах, подобно скульптуре. Финальным аккордом служила шлифовка и полировка.

После высыхания поверхность долго натирали пемзой и воском, добиваясь знаменитого мраморного блеска.

“Главный секрет: лучшие мастера копировали не только цвет, но и мелкие трещинки, пятна, слои — то есть живую структуру камня”.

Почему стюко победил настоящий камень

Выбор в пользу имитации был продиктован сугубо практическими соображениями, которые оказались более чем убедительными.

Экономия и доступность: Природный мрамор, особенно импортный, стоил колоссальных денег. Стуко-мрамор был в пять-десять раз дешевле, при этом визуально почти не уступал оригиналу.

Лёгкость конструкции: Петербургские дворцы зачастую опирались на деревянные перекрытия. Установка колонн из натурального мрамора весом в сотни килограммов создала бы непосильную нагрузку. Искусственный мрамор — “лёгкий, не даёт излишней нагрузки, подходит для сложных архитектурных форм”. Поэтому парадные колонны в залах почти всегда оказывались гипсовыми, а не каменными.

Декоративная свобода: Если архитектору требовался редкий оттенок, например, пурпурный или голубой мрамор, природа не всегда могла это обеспечить. Стюко позволял получить “любой цвет, любую прожилку, любой рисунок”. Архитекторы Зимнего и Екатерининского дворцов активно использовали эту декоративную гибкость.

Скорость и ремонт: Строительство велось в сжатые сроки. Искусственный мрамор изготавливался прямо на месте, минуя сложную транспортировку плит. Более того, “поломку или треснувший элемент можно было снять, отлить заново, подогнать по цвету”. Ремонт природного камня несравнимо сложнее.

Наследие “обманчивой” роскоши

Имитированный мрамор украшает самые знаковые интерьеры города: от колонн Иорданской лестницы в Зимнем дворце до панно в Екатерининском дворце Царского Села.

Даже Мраморный дворец, вопреки названию, активно создавался из стюко.

Петербург буквально “слеплен” из искусственного мрамора — материала, который позволил зодчим воплотить грандиозные идеи, сохранив при этом воздушность конструкций и не разоряя казну. Этот материал стал настоящей визитной карточкой петербургской роскоши.