Дом тайного советника и адрес «Обломова» в Петербурге — редкое совпадение одного фасада

На Моховой улице стоит дом, чьи интерьеры легко принять за дворцовые. Лепнина, зеркала, парадная лестница, хрустальные люстры — всё здесь говорит о роскоши. Но за этим фасадом скрывается история куда менее парадная и куда более литературная: особняк долгие годы был доходным домом, где сдавали квартиры, а одна из них стала домом для Ивана Гончарова.
Дом с длинной памятью
История участка начинается ещё в XVIII веке. Дом № 3 на Моховой сменил нескольких владельцев — от штаб-квартирмейстера Маркова до сенатора Резанова и генеральши Черноевич.
Лишь в середине XIX века здание приобрёл тайный советник Михаил Михайлович Устинов — дипломат и государственный деятель, чьё имя с тех пор прочно связано с этим адресом.
Барокко для частного дома
В 1870-х годах особняк был перестроен. Работу поручили архитектору Василию Шретеру, который придал фасаду черты пышного барокко: обильную лепнину, выразительный декор и светлую бело-зелёную гамму.
Дом стал заметным акцентом Моховой улицы — нарядным, но не показным, рассчитанным скорее на внутреннее впечатление, чем на внешний эффект.
Квартира писателя
С 1857 года и до самой смерти в 1891-м здесь жил Иван Гончаров. Его квартира находилась на первом этаже и выходила окнами во двор. Современники вспоминали её как сумрачную и строгую, но писателя это вполне устраивало. Именно здесь он работал над "Обрывом" и другими произведениями, принимал Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Григоровича, Крамского.
Некоторые детали обстановки квартиры современники узнавали затем на страницах "Обломова" — в том числе знаменитый диван, ставший частью литературного мифа.
После хозяев
После революции особняк национализировали. Его интерьеры пережили череду новых функций: Дом культуры промкооперации, научные учреждения, ведомственные конторы. Сегодня здание занимает Северо-Западное управление Ростехнадзора.
Роскошные залы сохранились, но теперь они существуют уже без литературных вечеров и светских приёмов — как тихие свидетели частной и культурной истории Петербурга.