Дом тайного советника и адрес «Обломова» в Петербурге — редкое совпадение одного фасада

За парадной лепниной скрывалась совсем не та жизнь, которую ждёшь от такого фасада.

На Моховой улице стоит дом, чьи интерьеры легко принять за дворцовые. Лепнина, зеркала, парадная лестница, хрустальные люстры — всё здесь говорит о роскоши. Но за этим фасадом скрывается история куда менее парадная и куда более литературная: особняк долгие годы был доходным домом, где сдавали квартиры, а одна из них стала домом для Ивана Гончарова.

Дом с длинной памятью

История участка начинается ещё в XVIII веке. Дом № 3 на Моховой сменил нескольких владельцев — от штаб-квартирмейстера Маркова до сенатора Резанова и генеральши Черноевич.

Лишь в середине XIX века здание приобрёл тайный советник Михаил Михайлович Устинов — дипломат и государственный деятель, чьё имя с тех пор прочно связано с этим адресом.

Барокко для частного дома

В 1870-х годах особняк был перестроен. Работу поручили архитектору Василию Шретеру, который придал фасаду черты пышного барокко: обильную лепнину, выразительный декор и светлую бело-зелёную гамму.

Дом стал заметным акцентом Моховой улицы — нарядным, но не показным, рассчитанным скорее на внутреннее впечатление, чем на внешний эффект.

Квартира писателя

С 1857 года и до самой смерти в 1891-м здесь жил Иван Гончаров. Его квартира находилась на первом этаже и выходила окнами во двор. Современники вспоминали её как сумрачную и строгую, но писателя это вполне устраивало. Именно здесь он работал над "Обрывом" и другими произведениями, принимал Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Григоровича, Крамского.

Некоторые детали обстановки квартиры современники узнавали затем на страницах "Обломова" — в том числе знаменитый диван, ставший частью литературного мифа.

После хозяев

После революции особняк национализировали. Его интерьеры пережили череду новых функций: Дом культуры промкооперации, научные учреждения, ведомственные конторы. Сегодня здание занимает Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Роскошные залы сохранились, но теперь они существуют уже без литературных вечеров и светских приёмов — как тихие свидетели частной и культурной истории Петербурга.