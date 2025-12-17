Ёлочный налёт на Приморский район: браконьеры срубили почти сотню елей

В Приморском лесничестве зафиксирован ущерб: были повреждены 85 елей, стоимость утраченных деревьев оценивается более чем в 123,7 тысячи рублей.
Согласно информации городского комитета по благоустройству, неизвестные лица частично срубили ветви на высоту до двух метров и полностью спилили несколько хвойных деревьев.
После этого браконьеры погрузили срубленные ели в автомобиль и скрылись.
Комитет по благоустройству уведомил, что обращение по факту произошедшего уже передано в полицию, в настоящее время ведется розыск причастных к этому людей.
Сотрудники организации напомнили: изъятие хвойных деревьев с городских лесных территорий Санкт-Петербурга ради новогодних праздников является незаконным. За подобные действия законом предусмотрены штрафы.
В комитете отметили:
«Праздник и браконьерство — две вещи несовместные. Изъятие хвойных на территории городских лесов Санкт-Петербурга для новогодних целей запрещено. Для тех, кто игнорирует закон, предусмотрен штраф».
Для желающих приобрести елку официально скоро начнут работать специальные праздничные базары по всему городу. Жители могут купить новогоднее дерево на одной из этих площадок и легально украсить свой дом.
Местные власти призывают горожан соблюдать установленные правила и не прибегать к незаконным способам добычи зелёных символов Нового года.
Ранее в средствах массовой информации появлялись советы о том, как правильно выбирать живую елку для праздника.