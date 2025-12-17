Долговая карусель заканчивается: МФО запретят выдавать новый заём, пока не погашен прежний

В России вводится запрет для микрофинансовых компаний выдавать новый заём, если предыдущий до сих пор не погашен.
Это правило затрагивает именно те кредиты, у которых полная стоимость превышает 100% годовых, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Между старым долгом и оформлением нового должен обязательно пройти трёхдневный период, позволяющий человеку обдумать решение.
Эти меры закреплены в принятом Государственной думой законе, направленном на реформирование всей сферы микрофинансирования.
Основная цель изменений — создать барьер для практик, когда граждане оказываются вовлечены в череду долгов.
В частности, новшества устраняют ситуации, когда человек попадает в затяжную долговую зависимость.
Новые нормы предусматривают и снижение максимальной переплаты по займу: теперь она не должна превышать 100% от основной суммы.
Для наглядности: если человек берет кредит на 10 тысяч рублей, ему потребуется вернуть не более 20 тысяч рублей, включая все начисления, комиссии и возможные штрафы. Ограничения касаются именно самых дорогих кредитов.
Микрофинансовым организациям сохранена возможность предоставлять кредиты для покупки товаров непосредственно в магазинах и на маркетплейсах — деньги сразу перечисляются продавцу.
Такие займы не подпадают под введённые запреты, если их стоимость не превышает обозначенный порог годовых ставок.
В результате граждане по-прежнему смогут получить финансовую поддержку при острой необходимости, не опасаясь стремительного роста долговых обязательств.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».