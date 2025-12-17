Городовой / Город / Транспортная встряска: Ленобласть планирует обновить 800 автобусов — что будет со старыми?
Транспортная встряска: Ленобласть планирует обновить 800 автобусов — что будет со старыми?

Опубликовано: 17 декабря 2025 14:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В течение года было обновлено 530 автобусов.

В Ленинградской области в ближайшее время собираются распространить изменения в транспортной отрасли на уровень муниципалитетов. Также планируют заменить 800 автобусов, чтобы повысить качество перевозок.

По информации администрации области, основные изменения уже проведены для регионального сообщения.

Теперь внимание сосредоточено на обновлении техники и внедрении современных цифровых инструментов уже на муниципальных маршрутах.

За последние двенадцать месяцев в автопарке региона появилось 530 новых автобусов, причем 70 из них обслуживают междугородние направления.

Юлия Аликова
