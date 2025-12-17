Почему Академия художеств спрятала свой двор от всех: квадрат с сердцем-кругом, мимо которого вы бы прошли

Пройдя мимо Академии художеств на Университетской набережной, трудно поверить, что внутри этого монументального классицистического объёма скрыт круглый двор диаметром около 55 метров.

Здание возводили в XVIII веке по проектам Александра Кокоринова и Жан-Батиста Валлен-Деламота — и именно этот двор стал ключом к его композиции: не фасад, не колоннада, а геометрически точный внутренний круг.

Некоторые источники называют его одним из крупнейших круглых дворов в мире, но официальных подтверждений этому статусу нет. Зато неизменно подтверждается другое: двор был задуман как центр учебного пространства, тихая ось, вокруг которой строилась жизнь будущих художников.

Легенды о замысле и учебной площади

С двором Академии связано несколько устойчивых преданий. Самое известное рассказывает, что Екатерина II будто бы потребовала устроить пространство, равное по площади куполу собора Святого Петра в Риме, чтобы учащиеся могли соотносить свои проекты с мировыми образцами архитектуры. Документальных подтверждений этому нет, но легенда живёт уже более века — как иллюстрация масштаба замысла.

Существует и студенческое наблюдение: если лечь в центре двора и посмотреть вверх, небо кажется куполом, опускающимся прямо на фасадный карниз. Эта оптическая иллюзия возникла благодаря идеальной геометрии замкнутого пространства.

Четыре двери — четыре направления

Во двор ведут четыре двери, расположенные строго по осям. Над ними указаны учебные направления Академии: "Живопись", "Скульптура", "Архитектура", "Воспитание". Это не декоративный жест, а напоминание о системе, которую Академия оттачивала со времён своего основания в 1757 году: точная структура, чёткая школа, единый художественный язык.

Геометрическая простота двора подчёркивала эту идею — место, где студенты должны были учиться видеть масштаб, ритм и пропорцию.

Памятники и тишина закрытого пространства

В разные годы двор служил площадкой для временных выставок и студенческих мероприятий, но постепенно был закрыт для свободного посещения. В 2003 году в центре установили памятник первому президенту Академии — графу Ивану Шувалову, выполненный Зурабом Церетели и подаренный городу к 300-летию Петербурга.

Сегодня попасть во двор можно редко — обычно только во время специальных мероприятий, когда Академия открывает закрытые пространства Васильевского острова.

Тогда можно увидеть внутренний круг во всей полноте: строгий, почти аскетичный, он неожиданно раскрывает другое лицо Академии — не фасад на Неву, а сердце всей архитектурной композиции.