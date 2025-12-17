Самая старая деревянная часовня Петербурга едва не исчезла: почему её до сих пор не защищают

Если свернуть с Приморского шоссе в сторону Финского залива и пройти по тихой улочке посёлка Серово, можно неожиданно увидеть небольшое голубое деревянное строение. Скромное, почти теряющееся среди частных домов.
Но именно оно считается самой старой деревянной часовней на территории Петербурга, построенной в 1882 году.
Часовня, у которой почти не осталось свидетелей прошлого
Часовня святого Владимира была частью большой дачной усадьбы — виллы Подменера. Клементий Григорьевич Подменер, директор Банка внешней торговли и совладелец Чонгарских соляных промыслов, построил здесь свою загородную резиденцию. Позже часть участка он передал зятю — князю Анатолию Демидову Сан-Донато.
В советские годы судьба усадьбы менялась: на её территории работал дом отдыха Ижорского завода, а позже — детский сад. Часовня при этом сохранялась, хотя и утрачивала элементы первоначего облика.
По словам краеведа Александра Браво, именно эта часовня является старейшей деревянной на всём современном петербургском городском пространстве.
Почему часовню до сих пор не взяли под охрану
Сегодня здание находится в уязвимом положении. По словам исследователей, комитет КГИОП отказывает в присвоении памятного статуса, аргументируя это многочисленными перестройками. Однако специалисты утверждают: существенных изменений не было, утрачена только маковка — остальное здание сохранилось удивительно хорошо для своего возраста.
Это делает ситуацию спорной: формально часовня не защищена, а значит, её судьба полностью зависит от решений собственников участка и усилий местных жителей.
Что осталось сейчас
Здание стоит на своём месте уже более 140 лет, пережило смену владельцев, эпох и функций, но так и не стало официально охраняемым объектом.
Поэтому его часто называют "забытым памятником" Курортного района — тихим, непритязательным и оттого ещё более трогательным.
📍 посёлок Серово, Приморское шоссе, 640