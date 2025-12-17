Золотое такси: Депутаты попросят проверить тарифы петербургского такси

В Санкт-Петербурге члены местного парламента намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оценить порядок установления тарифов на услуги такси в городе.
Главная цель обращения — выяснить, насколько обоснованны размеры комиссий, которые сервисы заказа такси удерживают с водителей, сообщает Neva.Today.
Обсуждение вызвал тот факт, что водители получают заказы через приложение, не зная заранее конечного пункта следования.
Это приводит к тому, что некоторые шофёры приезжают на начальную точку, изучают детали маршрута и, посчитав поездку невыгодной, отказываются от выполнения заказа.
В результате клиентам приходится повторно искать машину, а заработки у таксистов падают.
При этом городские власти не обладают возможностью изменять структуру комиссий, поскольку федеральные нормы закрепляют лишь минимальную планку выплаты агрегаторам.
Один из депутатов, Алексей Цивелев, высказал мнение, что базовый размер комиссии, составляющий 24%, слишком высок.
Несмотря на отсутствие прямых полномочий повлиять на ситуацию, в законодательном собрании рассчитывают получить выводы антимонопольной службы по поводу обоснованности действующих тарифов.
Недавно также было объявлено о продлении ограничения для мигрантов на осуществление работы водителями такси и курьерами в Санкт-Петербурге.