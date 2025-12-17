Хватит стоять в Эрмитаже: гид раскрыла 3 секретных места, где январский Петербург раскрывается по-настоящему

Санкт-Петербург в зимний период преображается, обретая особое очарование, которое часто теряется в летней суете.

Январь — время, когда морозный воздух наполнен ощущением праздника, а туристические толпы редеют, открывая доступ к потаенным уголкам города.

Аккредитованный экскурсовод, лектор и член Гильдии туристской журналистики МедиаСоюза РФ Анна Богачева предлагает взглянуть на Северную столицу сквозь призму не столь известных, но глубоко значимых мест.

Искусство вне парадных залов: Галерея на Шпалерной

Первой остановкой в этом культурном январском путешествии Анна Богачева называет Галерею Общества Поощрения Художников, расположенную по адресу Шпалерная, 35.

“Здесь, среди старинных стен, проходят уникальные выставки”, — рассказывает экскурсовод порталу «Городовой».

В это время года, когда крупные музеи переполнены, галерея предлагает интимную атмосферу для знакомства с искусством.

Особый интерес представляют полотна мастеров Ленинградской школы.

“Прежде никогда не экспонировались, и у вас будет уникальный шанс познакомиться с ними, прежде чем они разъедутся по частным собраниям”.

В этом сезоне галерея также представляет нечто совершенно особенное — частную коллекцию матрёшек. Эти изделия воспринимаются не просто как сувениры, а как “настоящая поэма в дереве и красках”.

Каждая кукла — это “окно в прошлое, бережно расписанное руками мастеров”, хранящее историю — от образов крестьянских девиц до портретов исторических деятелей.

Тихая гавань для души: встреча с книгой

Петербург по праву считается городом читающих людей, и январь — идеальное время для погружения в литературу. Экскурсовод настоятельно рекомендует заглянуть в книжный магазин «Во весь голос» на улице Маяковского, 19.

Атмосфера здесь располагает к неспешному поиску:

“Здесь не торопятся, здесь нет случайных книг, и нет случайных сотрудников, здесь всё и все будут говорить с вами на одном языке”.

Это место позиционируется как “идеальное место…с собой в самом сердце Петербурга”.

Арт-доставка волшебного настроения

Тем, кто ищет по-настоящему авторские и необычные подарки или просто желает ощутить дух современного петербургского творчества, стоит отправиться в Галерею-клуб AVART (Московский проспект, 20).

Здесь открыта выставка-продажа «Арт доставка волшебного настроения». Более двадцати авторов представляют свои работы — от картин и керамики до авторских кукол и украшений.

“А ещё здесь самая необычная ёлка в городе, приходите и убедитесь в этом сами!” — интригует Богачева, подчеркивая уникальность места.

Анна Богачева резюмирует, что каждый из этих уголков дарит возможность создать особенные воспоминания.

В январе “у нас время течёт по-особенному, а атмосфера праздника наполняет душу теплом и радостью”, позволяя увидеть город с новой, более глубокой стороны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.