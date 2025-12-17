Роботы наступают: Петербург — второй в стране по уровню роботизации, уступил лишь одному региону

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2024 года Санкт-Петербург уступил лидерство по числу внедрённых промышленных роботов Московской области, сообщает РБК.

По состоянию на этот год в городе было установлено 1 869 роботов, что оказалось на 35 устройств меньше, чем в Подмосковье. Таким образом, Петербург, занимавший лидирующую позицию в 2023 году, оказался на втором месте.

Всего в промышленном секторе России на начало 2025 года эксплуатируется 20 841 робот.

Исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Ольга Мудрова сообщила, что на каждые 10 тысяч работников промышленности в стране приходится 29 роботов.

Для сопоставления, этот показатель значительно ниже, чем в таких странах, как Южная Корея (1 220), Сингапур (818) и Китай (567).

Игорь Рыженков, основатель компании Robowizard, отметил, что Санкт-Петербург в прошлом опережал другие российские регионы по уровню внедрения роботов прежде всего благодаря активной деятельности зарубежных автомобилестроительных предприятий.

После их ухода темпы роста в данной сфере в городе существенно снизились.

По словам Рыженкова, основное препятствие в наращивании роботизации связано с тем, что крупные объекты по производству, где обычно устанавливают роботов, строятся недостаточно активно.

Старые предприятия приспособить для этого сложно — например, на Кировском заводе смогли внедрить лишь два робота.

К тому же, как подчеркивает эксперт, одной из проблем остаётся ограниченное количество земельных участков для возведения новых заводов.

Специалист также отмечает связь между автоматизацией производства и занятостью: когда внедряют роботов, в результате этого некоторых работников увольняют, что уменьшает расходы компаний на оплату труда.

В то же время предприятия, работающие на государственный оборонный заказ, вынуждены идти на снижение стоимости своей продукции, поскольку заказчик стремится к экономии.

Рыженков поясняет:

«Инвестиции и затраты на покупку роботов в себестоимости не учитывают. Предприятиям это не нравится, и они предпочитают не закупать роботов. А на гособоронзаказ в Петербурге работает порядка 80% крупных и средних предприятий».

Ранее стало известно, что использование роботизированных вездеходов позволило в Санкт-Петербурге предотвратить две тысячи аварий на сетях канализации.