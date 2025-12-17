Вафли, знаки, «беспредел»: почему Петербургу не надо копировать Москву

Сравнение дорожных систем Москвы и Санкт-Петербурга — тема, неизбежно вызывающая споры среди экспертов. Стремление Северной столицы решить транспортные проблемы, перенимая столичный опыт, часто наталкивается на критику.

Автоэксперт Дмитрий Попов категорически не советует Петербургу слепо копировать московские технические решения.

“Но я не считаю, что нам хорошо копировать опыт Москвы”, — заявляет Попов, отмечая, что местные организаторы движения, бывая в Москве, “ужасаются тем техническим решением, который применяется в Москве”.

Деньги как катализатор хаоса: московский парадокс

По мнению эксперта, единственное, что потенциально годится для заимствования в Москве — это “уровень финансирования организации дорожного движения”.

Именно изобилие средств, по словам Попова, в сочетании с близостью к возможности менять законодательство, порождает столичный “беспредел”.

Дмитрий Попов в беседе с «Городовой» приводит простой, но показательный пример, касающийся установки дорожных знаков.

В старом государственном стандарте существовало четкое указание: информационный створ знаков не должен стоять чаще, чем один раз через каждые 25 метров.

Это расстояние было рассчитано исходя из времени реакции водителя — 1,5 секунды при скорости 60 км в час (17 метров в секунду), что давало запас времени для восприятия нового знака.

Однако московские власти, располагая “изобилием денег и желанием заставить всю Москву дорожными знаками, которых там совершенно неумеренно”, пошли иным путем.

Вместо того чтобы привести разметку в соответствие с ГОСТом, они “взяли и продавили в государственном стандарте, что теперь информационные створы стоят не через 25, а через 15 метров”.

Это изменение напрямую сократило время, отведенное на реакцию водителя, что ставит под сомнение безопасность таких решений.

Вафельная разметка: избыточность для Петербурга

Вопрос о применении “вафельной” разметки — зоны 1.26 — также имеет свои нюансы для Петербурга. В Северной столице такая разметка присутствует всего на трех перекрестках, и, по мнению эксперта, она там “не совсем нужна”.

Мало кто из водителей понимает, что сама по себе разметка 1.26 не является основанием для автоматического администрирования штрафа.

Нарушение выезда на занятый перекресток можно фиксировать и без этой разметки, поскольку ответственность закреплена в пункте 13.2 ПДД.

Любой, кто ознакомится с этим пунктом, поймет, что запрещается выезд на перекресток, “пересечение проезжих частей или участок перекрестка, обозначенный разметкой 1.26”.

“В Питере применять эту разметку не вполне разумно, потому что мы город с уличной дорожной сетью европейского типа. У нас все дороги параллельны и перпендикулярны”.

Геометрия дорог и логика движения

“И момент, когда ты находишься на перекрестке, он более очевиден, чем в Москве, где гигантия дорог по 6, по 8, по 10 полос, длинные прогоны через перекрестки, и не всегда понятно, где, въехав на перекресток, ты создаешь помехи для движения в поперечном направлении”.

Попов напоминает о важном условии:

“На перекресток, за которым занята дорога, въезжать можно, если вы не создаете помех для движения в поперечном направлении”.

Это “достаточно очевидная вещь”, которая должна быть понятна водителям независимо от наличия “вафельной” разметки.

Таким образом, для Петербурга акцент должен делаться не на дублировании столичных дорогостоящих решений, а на соблюдении базовых, научно обоснованных стандартов дорожной организации.

