Новогодний Петербург с сюрпризом: хорошие номера достанутся лишь каждому пятому туристу

Опубликовано: 17 декабря 2025 19:00
К 2025 году в городе, по предварительным данным, количество современных гостиничных номеров составит 24,9 тысячи.

В начале января 2025 года Санкт-Петербург принял 1,2 миллиона гостей. Этот показатель превысил данные за аналогичный период 2024 года на 14%, а по сравнению с 2023 годом рост составил 20%. Эксперты подчёркивают, что наплыв туристов на зимних каникулах ежегодно увеличивается.

Аналитики отмечают: спрос на проживание в городе возрос, что влияет и на стоимость, и на уровень загрузки гостиниц, сообщает «ДП».

В дни наибольшего наплыва туристов отели оказываются максимально заполнены. При этом только порядка 20% приезжих смогут воспользоваться современными комфортабельными номерами.

— Туристический поток в Северную столицу в период новогодних праздников демонстрирует устойчивый рост, что отражается в высокой стоимости размещения и уровне загрузки гостиниц города, — отмечают эксперты.

Ожидается, что если тенденция сохранится, в 2026 году количество высококлассных номеров сможет принять не более пятой части прибывающих на праздники гостей.

К числу качественного номерного фонда относят современные и хорошо оборудованные гостиничные номера. По предварительным оценкам, к концу 2025 года их количество достигнет 24 900 по всему городу.

С начала нынешнего года гостиницы открыли дополнительно 1 400 новых номеров.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вместе с Москвой лидируют по числу конфликтных ситуаций, связанных с превышением бронирований в гостиницах.

Автор:
Юлия Аликова
