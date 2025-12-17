Менее 1,5 процента операций: НСПК может отказаться от контактной оплаты по картам «Мир»

Сергей Бобров, отвечающий за операционно-технологическую поддержку проектов Национальной системы платёжных карт, проинформировал о планах компании по постепенному уходу от контактного метода проведения операций по картам «Мир», сообщает «РИА Новости».
После его выступления на специализированной конференции стало известно, что в перспективе рассматривается практически полный отказ от физического взаимодействия с терминалами. Такая цель определена к 2031 году.
Бобров уточнил:
«К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим».
В настоящее время через карты «Мир» обрабатывается менее 1,5 процента операций посредством контактного способа оплаты.
Это число устойчиво снижается на протяжении последних лет, что указывает на переход к более современным вариантам совершения транзакций.
Национальная система платёжных карт начала работу в 2014 году. Банк России владеет всем уставным капиталом организации, осуществляя полный контроль над её деятельностью.
Среди актуальных обсуждений находится вопрос будущего карт международных платёжных систем: регулятор в лице Центробанка ведёт диалог с банками о возможном прекращении работы карт Visa и Mastercard на внутреннем рынке.