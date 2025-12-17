Городовой / Город / Менее 1,5 процента операций: НСПК может отказаться от контактной оплаты по картам «Мир»
Опубликовано: 17 декабря 2025 20:00
Global Look Press / Aleksander Polyakov

По прогнозам, к 2031 году этот способ оплаты утратит актуальность.

Сергей Бобров, отвечающий за операционно-технологическую поддержку проектов Национальной системы платёжных карт, проинформировал о планах компании по постепенному уходу от контактного метода проведения операций по картам «Мир», сообщает «РИА Новости».

После его выступления на специализированной конференции стало известно, что в перспективе рассматривается практически полный отказ от физического взаимодействия с терминалами. Такая цель определена к 2031 году.

Бобров уточнил:

«К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим».

В настоящее время через карты «Мир» обрабатывается менее 1,5 процента операций посредством контактного способа оплаты.

Это число устойчиво снижается на протяжении последних лет, что указывает на переход к более современным вариантам совершения транзакций.

Национальная система платёжных карт начала работу в 2014 году. Банк России владеет всем уставным капиталом организации, осуществляя полный контроль над её деятельностью.

Среди актуальных обсуждений находится вопрос будущего карт международных платёжных систем: регулятор в лице Центробанка ведёт диалог с банками о возможном прекращении работы карт Visa и Mastercard на внутреннем рынке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
