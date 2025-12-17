Городовой / Город / Зелёный свет без остановок: Главгосэкспертиза одобрила все этапы ШМСД в Красногвардейском
Зелёный свет без остановок: Главгосэкспертиза одобрила все этапы ШМСД в Красногвардейском

Опубликовано: 17 декабря 2025 21:00
Главгосэкспертиза одобрила реализацию всех этапов строительства ШМСД.

Теперь одним из следующих шагов станет возведение четырёхкилометрового отрезка дороги, который соединит транспортную развязку у Ладожского вокзала и пересечения с Союзным проспектом с городской чертой в районе улицы Коммуны, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Участок магистрали будет выполнен в двух уровнях, чтобы уменьшить влияние на находящиеся рядом объекты.

По периметру планируется установка современных звукоизоляционных экранов протяжённостью 8,7 километра, высота которых составит от четырёх до шести метров.

Ранее отмечалось, что в северной столице был утверждён проект новой дорожной развязки ШМСД, объединяющий улицы Коммуны и Коллонтай.

Этот транспортный узел призван связать между собой Красногвардейский и Невский районы, обеспечив дополнительный коридор для автомобилей.

Пресс-служба Красногвардейского района подчеркнула, что все решения по реализации важнейшей транспортной артерии были согласованы соответствующими государственными органами.

По завершении работ ожидается существенное повышение пропускной способности дорожной сети северо-востока города.

