Зелёный свет без остановок: Главгосэкспертиза одобрила все этапы ШМСД в Красногвардейском

Теперь одним из следующих шагов станет возведение четырёхкилометрового отрезка дороги, который соединит транспортную развязку у Ладожского вокзала и пересечения с Союзным проспектом с городской чертой в районе улицы Коммуны, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Участок магистрали будет выполнен в двух уровнях, чтобы уменьшить влияние на находящиеся рядом объекты.
По периметру планируется установка современных звукоизоляционных экранов протяжённостью 8,7 километра, высота которых составит от четырёх до шести метров.
Ранее отмечалось, что в северной столице был утверждён проект новой дорожной развязки ШМСД, объединяющий улицы Коммуны и Коллонтай.
Этот транспортный узел призван связать между собой Красногвардейский и Невский районы, обеспечив дополнительный коридор для автомобилей.
Пресс-служба Красногвардейского района подчеркнула, что все решения по реализации важнейшей транспортной артерии были согласованы соответствующими государственными органами.
По завершении работ ожидается существенное повышение пропускной способности дорожной сети северо-востока города.
