«Неприличное соседство»: петербуржцы назвали самую нелепую многоэтажку города

Как железобетон и вера столкнулись на проспекте Королева.

Современный Петербург постоянно удивляет исследователей городских ландшафтов. Порой среди привычных кварталов вдруг возникает нечто совершенно не вписывающееся в устоявшиеся архитектурные шаблоны.

Так, в северной части города, на проспекте Королёва, в границах жилого комплекса «Зенит» обнаруживается действующий храм, встроенный прямо в коммерческую зону многоэтажки.

Такое соседство, вызывающее смешанные чувства, требует детального изучения его истории.

«Зенит»: стекло, бетон и 27 этажей жизни

Жилой комплекс «Зенит», введенный в эксплуатацию в 2011 году по адресу проспект Королёва, 7, представляет собой типичный образец современной плотной застройки.

Основной 27-этажный корпус вмещает 704 квартиры — от однокомнатных до трехкомнатных. На вторичном рынке можно найти предложения: так, “первая попавшаяся однушка стоит 10.5 миллионов рублей”.

Рядом с жилой высоткой расположено четырехэтажное сооружение, отведенное под коммерцию. Здесь соседствуют салон красоты, пиццерия, юридическая компания и даже пивной магазин.

Однако самая примечательная часть этого здания — церковь святого праведного воина Феодора Ушакова. Архитектурный контраст между стеклянными фасадами ЖК и традиционным куполом церкви бросается в глаза:

“её купол резко контрастирует со стеклянными фасадами остальных корпусов комплекса”.

Инициатива, споры и народное прозвище

Как выяснилось из обзоров, инициатором строительства храма выступил директор компании-заказчика строительства. Сообщается, что это сооружение задумывалось как “первая в городе домовая церковь XXI века”.

Несмотря на неоднозначность появления религиозного объекта в современном железобетонном “человейнике”, жители района в целом не выражали активного протеста.

В народе храм быстро обрел свое, ироничное название — «Спас на „Диете“». Прозвище это возникло из-за того, что на месте, где теперь расположен храм, ранее находился магазин с названием «Диета-18».

Мнения духовенства также разделились. Городская епархия поддержала возведение церкви-часовни.

Однако некоторые священнослужители высказывали критику, отмечая, что такое расположение “противоречит канонам, так как жители верхних этажей будут смотреть на сооружение с высоты”.

Архитектура контекста и путь к пониманию

Несмотря на все дискуссии, это необычное сооружение органично вошло в современный городской пейзаж.

Чем больше наблюдается за меняющейся архитектурой Петербурга — которая “давно перестала быть только про величественный классицизм или яркие парадные” — тем яснее становится: современные проекты всегда про контекст.

Возникновение храма посреди торговых точек и жилых секций ставит вопросы о том, какие культурные смыслы лежат в основе таких решений.

Подобные истории заставляют глубже вникать в городскую среду. Современная архитектура Петербурга — это сложный диалог прошлого и настоящего, где иногда странные на первый взгляд сочетания несут важные смыслы.

Как отмечают сами жители:

“Салон красоты, пиццерия, юридическая компания, массажный салон, пивной магазин, Пятёрочка, человейник и … церковь. Вся суть современной России”.

Другие наблюдатели отмечают:

“Неожиданное архитектурное решение. Торговый комплекс этого ЖК “Зенит”, в который встроено здание церкви, называется “Зенитка”, внизу вход с этим названием и названиями торговых точек. Неожиданное сочетание, непривычное.”

Жилой комплекс «Зенит» расположен по адресу проспект Королёва, 7. Ближайшая станция метро — «Пионерская», откуда пешком идти около 15 минут.

Это место — наглядный пример того, как Петербург продолжает трансформироваться, предлагая жителям и гостям города новые, порой спорные, но всегда интригующие архитектурные сюжеты.

