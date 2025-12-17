Ретро-поезд, дымящий на набережной: Сортавала — идеальный кадр, который вы не найдете в путеводителях

Город, где туристы выбирают между «крепостью» и «ласточкой» на Валаам.

Сортавала — жемчужина Карелии, место, где ладожские шхеры встречаются с наследием финской архитектуры.

Посещение города часто порождает небольшой “конфликт интересов” среди туристов: стремиться ли к культурному просвещению или же погрузиться в атмосферу набережной.

Чаще побеждает второй вариант — притяжение воды и городского пейзажа оказывается сильнее. Поэтому путешествие начинается с набережной озера Ляппяярви.

Набережная Ляппяярви: причал и сквер Леандера

Набережная Ляппяярви служит важным узлом — здесь расположена водная пристань, откуда катера уносят туристов к легендарному Валаамскому монастырю и живописным ладожским шхерам.

От пристани через Карельский мост ведет благоустроенная территория — сквер Леандера.

“От моста до ж/д станции Сортавала-Центр расположен сквер Леандера — благоустроенная набережная, по которой приятно гулять и любоваться видами”.

Здесь можно наблюдать, как эффектно дымит проезжающий ретро-поезд. Летом, вероятно, здесь царит оживление, и даже купание становится возможным.

На входе в сквер размещена карта с указанием главных достопримечательностей, ближайшей из которых значится Дом Берга.

Дом Берга: восстановленная основательность

Дом бургомистра Карла Густава Берга — это визитная карточка Сортавалы, первое здание, встречающее многих гостей.

“Выглядит Дом Берга очень эффектно”.

Это восстановленная копия исторического здания, которое было уничтожено пожаром в 1976 году. Карл Густав Берг был не просто бургомистром — он являлся видным меценатом, активно участвовавшим в благоустройстве города, внедрении уличного освещения и развитии образования.

После его смерти значительная часть его состояния пошла на благотворительные цели.

Сегодня в здании располагается одноименное гастрономическое заведение. Интерьер кафе поражает своей необычностью и привлекательностью.

Двухэтажное пространство полностью переоборудовано: первый этаж отдан под уютное кафе, где посетителей немного, что позволяет без труда найти свободное место.

На второй этаж ведет деревянная лестница, однако он занят продукцией местного ЛВЗ “Петровский”.

Финская архитектура: крепости вместо дворцов

Рядом с Домом Берга находится памятник Уно Ульбергу — знаменитому финскому архитектору, который спроектировал множество зданий в Сортавале и Выборге. Размышления о финской архитектуре неизбежны при осмотре местных построек.

“Сдержанность, строгость, чёткие линии, монументальность и сдержанность фасадов без лишней помпезности и вычурности — вот что, на мой взгляд, сразу отличает финскую архитектуру”.

В отличие от богато украшенных лепниной петербургских фасадов, здания финских архитекторов выглядят “массивно, брутально и даже как-то грубовато, словно высеченные топором”.

Однако эта основательность компенсируется причудливыми формами — башенками, полукруглыми эркерами, которые придают строениям готический вид.

Здания больше напоминают надёжные крепости и замки, нежели великолепные дворцы, свойственные Петербургу.

Улицы с историей и сувенирные искушения

Улицы, идущие параллельно набережной, пестрят историческими названиями, отсылающими к финскому или карельскому языку. В одном из таких зданий, привлекающем внимание винтажными фотографиями, расположен сувенирный магазин.

“Против такого приглашения невозможно устоять, решили зайти”.

Внутри представлены изделия, от которых невозможно оторвать глаз — глиняные Ладожские нерпы, медведи и лоси, а также можно попробовать местное варенье.

Культурные точки и природный контраст

Далее путь лежит к площади Вяйнямёйнена, где расположен памятник рунопевцу и монументальное здание бывшего Финляндского банка.

Это здание, построенное для отделения банка, после передачи Сортавалы СССР стало отделением Агропромышленного банка, а затем — Банка России. Сдержанность его фасада — яркий пример финской основательности.

Прогуливаясь вдоль воды, туристы отмечают красоту набережной, с которой открываются виды на катера, отправляющиеся к шхерам.

Здесь же находится арт-объект “Каменная Арка” — нагромождение гранитных глыб, которое вызывает трепет своей кажущейся неустойчивостью. Рядом установлен памятник Ярославу Всеволодовичу (крестителю карелов) и Александру Невскому.

Сортавала предстает городом контрастов. С одной стороны — запустение, с другой — “ревностное стремление горожан сделать свой город красивым, соответствующим гордому статусу ‘исторический город’”.

Этот дуализм ощущается даже в мелочах — от возможности продегустировать местный мед и сбитень в “Карелочке” до обнаружения причудливых реплик старинных американских автобусов и картин-шаржей в художественных салонах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.