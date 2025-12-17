Посреди лета: как в Петербурге 1912 года построили «Дворец тепла и льда», бросив вызов погоде

Петербург начала XX века — это город, где старина граничила с головокружительным предчувствием великих перемен.

В этом водовороте ожиданий и роскоши родилась идея, которая казалась чистым волшебством — создание первого в России круглогодичного катка с искусственным льдом.

Этот проект сулил петербуржцам вечную зиму развлечений, независимо от капризов погоды.

Грандиозное событие 1912 года: Ледовое чудо

Стремительно приближался 1912 год, и братья Александровы, известные своей предприимчивостью, решили осуществить нечто совершенно беспрецедентное.

Их цель — построить место, где можно кататься круглый год — в самый разгар лета и в лютые петербургские морозы. Этот проект моментально стал городской сенсацией, приковывая внимание общественности.

Стройка века: Дворец тепла и льда

Строительные работы развернулись на территории знаменитого сада «Аквариум» на Каменноостровском проспекте. Лето было посвящено превращению зеленой зоны в настоящий “Дворец тепла и льда”.

Лучшие инженеры и специалисты трудились над сложнейшей конструкцией.

“Каждый день толпы зрителей собираются вокруг площадки, пытаясь разглядеть процесс превращения”, — отмечали очевидцы.

Иногда любопытство прохожих создавало помехи, вызывая конфликты с полицией, следившей за порядком на стройплощадке.

Тайны Дворца: Лёд по рецепту

В ноябре, когда открытие было уже не за горами, газеты наполнились анонсами. Сообщалось о предстоящих спортивных соревнованиях и участии звездных иностранных инструкторов.

Особое внимание уделялось великолепному ресторану, выполненному в роскошном стиле Людовика XIV. Однако главная интрига заключалась в механизме, который позволял поддерживать лед в идеальном состоянии.

Торжественное открытие состоялось 30 декабря 1911 года.

Оно было ознаменовано настоящим музыкальным парадом: на церемонии звучала музыка сразу четырех оркестров — струнного лейб-гвардейского, духового, венгров Жан-Гулеско и даже джаз-бэнда “Five O’Clock Tea”.

Зал поражал блеском: купола, мраморные колонны и золотые светильники создавали атмосферу, достойную императорского двора.

Стоимость мечты и европейские аналоги

Затраты на реализацию проекта превзошли все первоначальные оценки. Изначально братья Александровы планировали потратить около 360 тыс. рублей, но итоговая сумма приблизилась к 600 тыс. рублей.

Эти колоссальные средства ушли на приобретение специального импортного оборудования, включая сложнейшую систему вентиляции и отопительную технику.

Идея искусственного льда не была русской разработкой. Ещё в середине XIX века англичане пытались использовать смеси жиров и солей — эксперименты были неудачными.

Первый успешный каток появился в Лондоне благодаря ветеринару и изобретателю Джону Гамджи, который разработал метод заморозки воды.

Эта технология быстро стала символом богатства и стиля в Европе и Америке, оставаясь “недешевым удовольствием” и уделом избранных.

Архитектурное совершенство и светская жизнь

Санкт-Петербургский Дворец льда явно вдохновлялся зарубежными моделями, в частности, Лондонским Национальным Скейтинг-Паласом.

Строительство и руководство работами осуществляла немецкая фирма “Квири и Ко”, а итальянские мастера занимались облицовкой. Художественную отделку интерьера выполнили французские декораторы.

Площадь катка была внушительной — целых 1000 квадратных метров, что делало его больше любого аналога того времени.

Газета “Петербургский Листок” восторженно описывала нравы завсегдатаев:

“Лёжа на диванах с бокалами шампанского, красавицы и богачи наслаждаются приятной температурой воздуха, словно перенесшись в летний сад, хотя за окном зима”.

Дворец Льда служил центром светской жизни — здесь проходили танцы, соревнования по фигурному катанию и зрелищные шоу.

Инженерная сеть и трагический финал

Система охлаждения представляла собой настоящее инженерное чудо — километровая сеть труб и насосов, установленная под полом, неустанно поддерживала нужную температуру льда.

Дворец успешно перенес первую зиму, проводя множество мероприятий.

Однако Первая мировая война нанесла сокрушительный удар по этому аристократическому раю. После эвакуации хозяев, уникальное сооружение перешло под контроль военных властей и было преобразовано в госпиталь.

Со временем остатки конструкций были использованы для других нужд, и память о первом круглогодичном катке медленно угасла.

Тем не менее, стремление предков подарить радость движения круглый год остается важной страницей в истории российского инженерного искусства.

