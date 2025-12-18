Городовой / Город / Почему 33,5 тысячи автомобилей «Лада Гранта» возвращают в сервис: «АвтоВАЗ» назвал причину
Почему 33,5 тысячи автомобилей «Лада Гранта» возвращают в сервис: «АвтоВАЗ» назвал причину

Опубликовано: 18 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Автомобили отозвали из-за возможного дефекта в карданном элементе одного из механизмов.

Предприятие «АвтоВАЗ» уведомило о начале кампании по отзыву 33 450 машин Lada Granta. Причиной подобного шага стал потенциальный недочет в карданном компоненте одного из узлов, на который обратили внимание специалисты, сообщает 78.ru.

Представитель пресс-службы компании Сергей Ильинский пояснил:

«Речь идёт о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения.
В настоящее время мы расцениваем как очень маловероятный шанс, что это произойдёт в реальной эксплуатации автомобиля, однако «АвтоВАЗ» принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения возможности ослабления крепежа этого элемента».

Производитель сообщил, что возвращению подлежат автомобили, проданные с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

На предприятии подчеркнули: проблема вызвана компонентом от одного из поставщиков, с которым уже проведена работа над устранением и предотвращением подобных случаев.

Ранее продажи семейства Lada Largus были приостановлены после выявления затруднений при вращении рулевого механизма.

Автор:
Юлия Аликова
Город
