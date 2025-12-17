В Ленобласти появится контактный зоопарк под опекой Ленинградского зоопарка

В поселке Рощино, расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, появится контактный зоопарк площадью около двух тысяч квадратных метров.
В числе особенностей будущего комплекса — современный подход к обустройству пространства для животных, сообщает 78.ru.
В процессе проектирования учитывались как особенности поведения зверей, так и их биологические потребности.
Здесь планируется разместить разнообразных обитателей: капибары, альпаки, козы, а также несколько видов птиц станут постоянными жителями зоопарка.
Особое место в комплексе займёт пони-клуб с небольшой конюшней, а для капибар специально создадут водоём размером 50 квадратных метров.
Все инженерные решения и используемые материалы подбирались тем образом, чтобы обеспечить максимальное благополучие животных.
Специалисты Ленинградского зоопарка участвовали в подготовке концепции содержания зверей. К совместной работе были также привлечены ветеринары, зоологи и эксперты по поведению животных. Обучение сотрудников для нового зоопарка уже стартовало.
Организаторы подчеркивают, что все животные будут находиться в условиях, максимально приближённых к их естественной среде.
Для этого в каждом помещении предусмотрят уединённые зоны, где звери смогут отдыхать от внимания гостей и чувствовать себя спокойно.
Руководство считает, что такой подход позволит сохранить здоровье и психологический комфорт обитателей.
