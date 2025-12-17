Городовой / Город / В Ленобласти появится контактный зоопарк под опекой Ленинградского зоопарка
В Ленобласти появится контактный зоопарк под опекой Ленинградского зоопарка

Опубликовано: 17 декабря 2025 10:11
Global Look Press / Razmik Zackaryan / URA.RU

В областном зоопарке появятся новые животные.

В поселке Рощино, расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, появится контактный зоопарк площадью около двух тысяч квадратных метров.

В числе особенностей будущего комплекса — современный подход к обустройству пространства для животных, сообщает 78.ru.

В процессе проектирования учитывались как особенности поведения зверей, так и их биологические потребности.

Здесь планируется разместить разнообразных обитателей: капибары, альпаки, козы, а также несколько видов птиц станут постоянными жителями зоопарка.

Особое место в комплексе займёт пони-клуб с небольшой конюшней, а для капибар специально создадут водоём размером 50 квадратных метров.

Все инженерные решения и используемые материалы подбирались тем образом, чтобы обеспечить максимальное благополучие животных.

Специалисты Ленинградского зоопарка участвовали в подготовке концепции содержания зверей. К совместной работе были также привлечены ветеринары, зоологи и эксперты по поведению животных. Обучение сотрудников для нового зоопарка уже стартовало.

Организаторы подчеркивают, что все животные будут находиться в условиях, максимально приближённых к их естественной среде.

Для этого в каждом помещении предусмотрят уединённые зоны, где звери смогут отдыхать от внимания гостей и чувствовать себя спокойно.

Руководство считает, что такой подход позволит сохранить здоровье и психологический комфорт обитателей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
