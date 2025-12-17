Ипотека в ноль: в России предложили полное списание,но лишь при одном условии

Депутат Государственной думы Нина Останина предложила расширить действие семейной ипотеки на более широкий круг российских регионов.
Кроме того, она выступила с инициативой списывать оставшийся долг по ипотеке с рождением четвёртого ребёнка в семье.
Эти предложения она уже направила на рассмотрение в правительство России.
Сейчас, как передает ее слова «Лента.ру», ипотека по ставке 2% доступна только жителям села и Дальнего Востока.
По мнению парламентария, ограниченная доступность и отсутствие необходимой инфраструктуры в ряде регионов сдерживают спрос на жильё.
Она считает, что условия льготной ипотеки должны быть улучшены и распространены также на другие области страны.
Останина заявила:
«Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребёнка, а с рождением четвёртого — полное списание».
Помимо этого, она предложила рассмотреть возможность снижения ставки по кредиту до нуля для некоторых субъектов Российской Федерации.
Ранее Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, высказала мнение, что существующая семейная ипотека не оказывает значительного влияния на рост рождаемости.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».