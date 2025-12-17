Салют раньше курантов: в Петербурге предлагают опередить полночь

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли предложение официально разрешить запуск новогодних салютов с 22:00 31 декабря.
С этой инициативой выступил Денис Четырбок, который сообщил о новом проекте в своём телеграм-канале.
По действующим правилам, использовать пиротехнику в новогоднюю ночь можно лишь начиная с 23:00 31 декабря и до 4:00 утра 1 января.
Однако многие горожане уже традиционно запускают салюты на час раньше, что формально противоречит установленным ограничениям по времени.
Депутат обратил внимание на этот разрыв между привычками жителей и требованиями закона, отметив, что сложившаяся ситуация абсолютно нелогична. Он заявил:
Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему ещё час.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области также было принято решение разрешить запуск фейерверков в новогодние праздники.
Таким образом, изменения в Санкт-Петербурге могут дополнительно привести нормы в соответствие с реальными традициями горожан.