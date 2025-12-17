Городовой / Город / Салют раньше курантов: в Петербурге предлагают опередить полночь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Новогодний Петербург с сюрпризом: хорошие номера достанутся лишь каждому пятому туристу Город
Что на самом деле обнаружила комиссия в ногах Кутузова: вскрытие 1933 года Город
Купола для «Всецарицы»: в Петербурге задумали храм в честь иконы Божией Матери Город
Вафли, знаки, «беспредел»: почему Петербургу не надо копировать Москву Город
Пепелище Правобережного рынка обернулось решёткой на собственной двери: директора отправили под домашний арест Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Салют раньше курантов: в Петербурге предлагают опередить полночь

Опубликовано: 17 декабря 2025 11:24
салют
Салют раньше курантов: в Петербурге предлагают опередить полночь
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сейчас можно использовать салюты лишь в промежутке с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли предложение официально разрешить запуск новогодних салютов с 22:00 31 декабря.

С этой инициативой выступил Денис Четырбок, который сообщил о новом проекте в своём телеграм-канале.

По действующим правилам, использовать пиротехнику в новогоднюю ночь можно лишь начиная с 23:00 31 декабря и до 4:00 утра 1 января.

Однако многие горожане уже традиционно запускают салюты на час раньше, что формально противоречит установленным ограничениям по времени.

Депутат обратил внимание на этот разрыв между привычками жителей и требованиями закона, отметив, что сложившаяся ситуация абсолютно нелогична. Он заявил:

Чтобы устранить этот пробел и узаконить привычный для людей порядок вещей, предлагаем вместе с коллегами расширить разрешенный интервал, добавив к нему ещё час.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области также было принято решение разрешить запуск фейерверков в новогодние праздники.

Таким образом, изменения в Санкт-Петербурге могут дополнительно привести нормы в соответствие с реальными традициями горожан.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью