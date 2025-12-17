Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники надзорной службы продолжают проверять дворовые территории на предмет нарушения правил стоянки автомобилей.
Только за первые две недели декабря специалисты обнаружили сразу четыре участка, где владельцы машин регулярно нарушали установленные требования, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В этих местах автотранспорт оставляют в различных запрещённых зонах, таких как газоны, подъездные проезды или площадки для мусорных контейнеров.
В инспекции сообщили, что отдельные дворы города становятся очагами систематических нарушений. Если в пределах одной территории замечены одновременно несколько типов несоблюдения требований, то такой участок переводится в категорию проблемных.
В этом случае инспекторы разрабатывают предложения по изменению дворовой инфраструктуры. Рекомендации направляются в местные органы управления.
Существует несколько решений для предотвращения подобных нарушений: иногда достаточно поднять высоту бордюров или засеять газон травой, чтобы владельцы автомобилей перестали использовать эти зоны для стоянки.
В отдельных случаях часть газона может быть официально отведена под легальную парковку.
В декабре новые очаги подобных проблем выявлены на территориях муниципальных округов «Звездное», «Сергиевский», «Прометей» и «Гражданка». Во все перечисленные районы уже отправлены предложения по изменению инфраструктуры дворов.
Ожидается, что эти меры помогут снизить число нарушений правил стоянки автотранспортных средств.
Ранее сообщалось, что в этом году сумма штрафов за незаконную парковку, оплаченных жителями Петербурга, достигла 900 тысяч рублей.
Наказание для нарушителей предусматривается в соответствии с действующим законодательством.
