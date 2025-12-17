Городовой / Город / Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Новогодний Петербург с сюрпризом: хорошие номера достанутся лишь каждому пятому туристу Город
Что на самом деле обнаружила комиссия в ногах Кутузова: вскрытие 1933 года Город
Купола для «Всецарицы»: в Петербурге задумали храм в честь иконы Божией Матери Город
Вафли, знаки, «беспредел»: почему Петербургу не надо копировать Москву Город
Пепелище Правобережного рынка обернулось решёткой на собственной двери: директора отправили под домашний арест Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге

Опубликовано: 17 декабря 2025 11:46
Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге
Чей двор в «чёрном списке»: ГАТИ назвала четыре очага дворовых нарушений парковки в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге выявили четыре участка во дворах жилых домов, где зафиксированы нарушения правил парковки.

В Санкт-Петербурге сотрудники надзорной службы продолжают проверять дворовые территории на предмет нарушения правил стоянки автомобилей.

Только за первые две недели декабря специалисты обнаружили сразу четыре участка, где владельцы машин регулярно нарушали установленные требования, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В этих местах автотранспорт оставляют в различных запрещённых зонах, таких как газоны, подъездные проезды или площадки для мусорных контейнеров.

В инспекции сообщили, что отдельные дворы города становятся очагами систематических нарушений. Если в пределах одной территории замечены одновременно несколько типов несоблюдения требований, то такой участок переводится в категорию проблемных.

В этом случае инспекторы разрабатывают предложения по изменению дворовой инфраструктуры. Рекомендации направляются в местные органы управления.

Существует несколько решений для предотвращения подобных нарушений: иногда достаточно поднять высоту бордюров или засеять газон травой, чтобы владельцы автомобилей перестали использовать эти зоны для стоянки.

В отдельных случаях часть газона может быть официально отведена под легальную парковку.

В декабре новые очаги подобных проблем выявлены на территориях муниципальных округов «Звездное», «Сергиевский», «Прометей» и «Гражданка». Во все перечисленные районы уже отправлены предложения по изменению инфраструктуры дворов.

Ожидается, что эти меры помогут снизить число нарушений правил стоянки автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что в этом году сумма штрафов за незаконную парковку, оплаченных жителями Петербурга, достигла 900 тысяч рублей.

Наказание для нарушителей предусматривается в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью