Прямая линия с Путиным: как петербуржцам задать свой вопрос

Навигация по способам связи с президентом 19 декабря.

Ежегодная прямая линия с президентом России, запланированная на 19 декабря, традиционно вызывает огромный интерес у жителей Санкт-Петербурга.

Горожан волнуют самые разнообразные темы — от развития метрополитена и доступности образования до вопросов льгот и городского благоустройства.

Как обеспечить, чтобы именно петербургская проблема была услышана в этом потоке миллионов обращений?

Власть и народ: многоканальная связь

О том, как столичные и региональные власти формируют картину общественных запросов, рассказал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев.

Он подчеркнул, что прямая линия — это не просто формальность, а важнейший инструмент анализа.

“Если говорить простыми словами, то власть узнаёт о проблемах людей из самых разных источников”, — отметил Цивилев в беседе с «Городовой».

К таким источникам относятся не только обращения к депутатам и профильным инстанциям, но и регулярные социологические опросы.

Однако прямая линия занимает особое место в этой системе. Депутат сравнил это событие с “масштабным живым опросом, где люди сами, без подсказок, говорят о самом наболевшем”.

Анализ миллионов поступающих сообщений позволяет выявить не просто общие тенденции.

"Это помогает увидеть не просто сухие цифры, а настоящие, самые острые темы, которые людей беспокоят прямо сейчас".

Инструкция: как отправить свой вопрос

Прием обращений для прямой линии начался заранее — с 4 декабря, и продлится вплоть до окончания эфира 19 декабря. Жителям Петербурга доступно несколько каналов связи — от традиционных до самых современных.

Самый простой и доступный способ — это телефонный звонок на бесплатный номер 8-800-200-40-40. Важно знать, что даже если линия занята, автоответчик способен записать сообщение, которое не потеряется в общем потоке.

Для любителей письменного формата или видеообращений функционирует основной портал прямой линии — moskva-putinu.ru.

Здесь после несложной регистрации можно отправить текстовый вопрос, записать видеообращение или даже совершить видеозвонок.

Цифровые каналы и новые технологии

В современном мире активно используются и социальные сети. Вопросы принимаются через официальные группы проекта в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, существует возможность отправить СМС на короткий номер 04040.

Интересным нововведением последних лет стало использование мессенджера MAX.

Это “новый в 2025 году способ — отправить вопрос через чат-бот в мессенджере MAX («Итоги года с В. Путиным»)”, что обеспечивает дополнительный канал для оперативной связи.

Главное, как подчеркивается, — любое обращение будет “услышано, проанализировано и поможет лучше понять, что действительно важно для людей в каждом конкретном регионе”.

