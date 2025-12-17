Борьба за здоровье: табак и вейпы запретили продавать на остановках

Государственная дума утвердила новый закон, который запрещает реализацию табачных изделий и вейпов на остановках общественного транспорта, сообщают «Известия».
Вячеслав Володин, председатель нижней палаты парламента, подчеркнул, что это решение принято для укрепления здоровья россиян.
Он отметил:
«Продажа на остановках вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодёжи».
В соответствии с принятым законом, под запрет теперь попала розничная продажа сигарет, устройств и смесей для курения, а также кальянов на всех остановках городских и пригородных маршрутов.
Однако из правила есть исключение: если на остановочном пункте установлен единственный магазин, который продаёт подобную продукцию во всём населённом пункте, данный запрет на него не распространяется.
Документ, внесённый в Государственную думу Законодательной думой Хабаровского края весной 2025 года, был поддержан в первом чтении в октябре. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее глава государства Владимир Путин поддержал полный запрет на продажу вейпов в Российской Федерации.