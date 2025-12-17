Что на самом деле обнаружила комиссия в ногах Кутузова: вскрытие 1933 года

Образ великого русского военачальника, генерал-фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, до сих пор неразрывно связан с героическими сказаниями.

Среди этих преданий выделяется особенно живучее — история о его сердце, которое якобы было погребено на территории Польши, в то время как основная часть его мощей покоится в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Эпилог похода и ритуал бальзамирования

Военный путь генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова завершился в 1813 году на силезских дорогах, расположенных на землях, ныне принадлежащих Польше.

Решение о торжественных проводах главнокомандующего обусловило необходимость сохранения тела посредством бальзамирования.

Забальзамированное тело полководца доставили в столицу для погребения в Казанском соборе. При этом, как это нередко бывало при подобных процедурах, часть органических тканей, извлеченных для сохранения, была предана земле на кладбище в Тиллендорфе.

Именно эта деталь послужила катализатором для возникновения устойчивого мифа. По распространенной версии, Кутузов перед уходом из жизни выразил желание, чтобы его останки были распределены между двумя землями.

Существовало поверье, что он настоял на том, чтобы сердце его осталось на полях сражений, чтобы “дабы видели солдаты-сыны Родины, что сердцем он остался с ними”.

Миф в энциклопедических томах

Эта увлекательная история о сердце, обретении покоя на польской земле, быстро вышла из области фольклора. Она приобрела статус “установленного факта” и даже была зафиксирована в авторитетном издании — Большой советской энциклопедии, выпуск которой состоялся в 1953 году.

Включение столь романтичного, но недостоверного утверждения в научное издание вызывает недоумение, поскольку официальные проверки проводились намного ранее.

Свидетельство из склепа: серебряная улика

Несмотря на повсеместное распространение легенды, в 1933 году была проведена официальная эксгумация могилы Кутузова в Казанском соборе. Эта процедура служила цели подтверждения подлинности захоронения.

По завершении осмотра был составлен строгий официальный акт, который развеивал всякие сомнения. В нем было зафиксировано:

“вскрыт склеп, в котором захоронен М. И. Кутузов… слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце”.

Этот документ, являясь прямым доказательством, должен был окончательно опровергнуть народные домыслы.

Однако даже наличие этой неоспоримой улики не смогло полностью стереть веру в то, что сердце великого полководца покоится вдали от Петербурга — города, к которому он питал исключительную нежность.

Город, куда он “страстно желал вернуться хотя бы на часок во время своих затяжных походов и отлучек”, парадоксальным образом стал невольным хранителем этой красивой, но ложной тайны.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.