Купола для «Всецарицы»: в Петербурге задумали храм в честь иконы Божией Матери

В Северной столице принято решение об обеспечении целевого предоставления земли под возведение культовых построек сразу в двух районах.
Проект подразумевает создание новых храмовых зданий в Курортном и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, сообщает Петербург Центр.
Это строительство церкви вблизи Онкологического центра имени Н. П. Напалкова в посёлке Песочный.
Планируется, что храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» будет создан в первую очередь для поддержки тех, кто проходит здесь лечение и реабилитацию.
Здание появится на пожертвования частных лиц и станет самостоятельным продолжением уже существующего домашнего храма Святого Преподобного Сергия Радонежского, который размещён внутри медицинского учреждения.
Площадь будущей церкви составит примерно 250 квадратных метров.
Кроме того, в Красногвардейском районе города, на улице Коммуны, намерены построить приходской дом при работающем храме Святителя Тихона. Новое двухэтажное здание свяжут общим архитектурным стилем с собором.
Возведение приходского дома также профинансируют средствами жертвователей и предусмотрят для организации церковных сборов, проведения образовательных встреч и взаимодействия с молодежью.
