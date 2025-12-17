Городовой / Город / Купола для «Всецарицы»: в Петербурге задумали храм в честь иконы Божией Матери
Купола для «Всецарицы»: в Петербурге задумали храм в честь иконы Божией Матери

Опубликовано: 17 декабря 2025 18:00
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В Санкт-Петербурге выделены земельные участки для строительства новых религиозных объектов в Курортном и Красногвардейском районах, включая храм в Песочном, который создадут на средства жертвователей.

В Северной столице принято решение об обеспечении целевого предоставления земли под возведение культовых построек сразу в двух районах.

Проект подразумевает создание новых храмовых зданий в Курортном и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, сообщает Петербург Центр.

Это строительство церкви вблизи Онкологического центра имени Н. П. Напалкова в посёлке Песочный.

Планируется, что храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» будет создан в первую очередь для поддержки тех, кто проходит здесь лечение и реабилитацию.

Здание появится на пожертвования частных лиц и станет самостоятельным продолжением уже существующего домашнего храма Святого Преподобного Сергия Радонежского, который размещён внутри медицинского учреждения.

Площадь будущей церкви составит примерно 250 квадратных метров.

Кроме того, в Красногвардейском районе города, на улице Коммуны, намерены построить приходской дом при работающем храме Святителя Тихона. Новое двухэтажное здание свяжут общим архитектурным стилем с собором.

Возведение приходского дома также профинансируют средствами жертвователей и предусмотрят для организации церковных сборов, проведения образовательных встреч и взаимодействия с молодежью.

Автор:
Юлия Аликова
