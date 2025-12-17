Загадка Печкина: почему почта в Лахта-центре разгневала петербуржцев

Новогодняя почта «Лахта в арт-фокусе» — проект, который ежегодно вызывает большой интерес у жителей Санкт-Петербурга.

Традиционно открытие акции проходит на впечатляющей высоте — 365 метров, на обзорной площадке Лахта Центра, подчеркивая амбициозный и масштабный характер мероприятия.

В рамках этой декабрьской инициативы можно совершенно бесплатно отправить открытку друзьям и близким по всей России.

Художественный десант и душевное тепло

Открытки, предназначенные для рассылки, создаются петербургскими художниками. В этом году над созданием праздничных сюжетов трудились шесть мастериц.

Их полотна запечатлели праздничный Петербург: Петра I на коне, спешащих на елку детей и взрослых, а также уютные семейные вечера с “пушистым довольным котом с мешком счастья”.

Странная деталь: открытки, не дошедшие до адресатов

И хотя анонсирование проекта звучит многообещающе, петербуржцы, воспользовавшиеся услугами «Новогодней почты», обнаружили тревожную странность.

Несмотря на все усилия организаторов и заверения о душевном тепле, почтовые отправления не достигали цели.

В социальных сетях и на порталах появились многочисленные свидетельства о сбоях в логистике. Сообщения, подобные этим, вызвали недоумение:

«Наши открытки так и не дошли до адресатов».

«Открытки не дошли ни до одного адресата».

«Мы одну взяли на память домой, 3 отправили. Из 3 ни одной не дошло адресатам».

Некоторые пользователи даже прибегали к юмору, пытаясь объяснить произошедшее:

«Это почтальон Печкин виноват, открытки продал, велосипед купил!».

Отправить открытку можно было в нескольких точках — на «Катке у Флагштока», на самой обзорной площадке (в рамках экскурсии) или онлайн через сайт, где выбранную открытку распечатывали, маркировали и отправляли.

Однако, как показывают отзывы, именно физическое отправление, похоже, столкнулось с невидимыми препятствиями.

Загадка потерянных писем

Странность заключается в том, что, согласно информации от организаторов, ежегодно отправляется огромное количество писем, но отдельные случаи массовой недоставки остаются необъяснимыми.

“В августе были на экскурсии. Оттуда отправили открытки. Ни одна ни пришла адресату” — такое сообщение указывает на то, что проблема могла возникнуть не только в период новогоднего ажиотажа, но и при отправке в более спокойное время, что усложняет поиск причины.

Организаторы заявляли о своей приверженности традициям бумажной почты, но, похоже, что в условиях современного мегаполиса даже самые душевные послания рискуют затеряться между стеклянными стенами самого высокого здания Европы и почтовыми ящиками по всей стране.

Пока тайна нераскрытых адресов остается одной из интриг петербургского декабря.

