Наконец-то хоть что-то дешевле: Петербург вырвал победу у столицы в битве за рождественский пряник

Приближение Рождества традиционно сопровождается открытием праздничных ярмарок, обещающих атмосферу волшебства и гастрономические изыски.

Однако в этом году ярмарки Москвы и Санкт-Петербурга вызвали бурные обсуждения из-за заметного дисбаланса в стоимости еды и напитков.

Сравнение выявило любопытную картину: в то время как москвичи готовы тратить на одного человека свыше тысячи рублей за стандартный набор угощений, петербуржцам такое же удовольствие обойдется почти вдвое дешевле.

Премиальный сегмент на Красной площади

Столичные ярмарки, расположенные, в частности, на знаменитой Красной площади, позиционируют себя в очевидно премиальном сегменте. Здесь праздничное настроение подкрепляется соответствующим ценником.

Самым доступным напитком значится черный или зеленый чай — 250 рублей за 300 миллилитров. Если же хочется чего-то более изысканного, чай в ассортименте обойдется уже в 400 рублей за тот же объем.

Любители кофе также не останутся обделенными, но их кошелек ощутит нагрузку: напиток оценивается в 450 рублей за 300 миллилитров или 550 рублей за 400 миллилитров.

В то же время ярмарка в Северной столице, устроившаяся на Манежной площади, предлагает более умеренные расценки на свои угощения.

Именно это расхождение и спровоцировало дискуссии среди жителей Петербурга о справедливости ценообразования.

Голос Северной столицы: реакция на ценники

Вопрос о том, что думают сами петербуржцы о такой ценовой политике, вызывает куда более резкие и неоднозначные ответы.

Мнения горожан часто сводятся не столько к сравнению стоимости самого чая или выпечки, сколько к оценке покупательной способности в двух мегаполисах.

Один из комментаторов выразил мнение, идущее вразрез с очевидным сравнением на ценниках:

«Москвичи ни сколько не переплатили, а даже дешевле купили! Так как у них зарплаты минимум в два раза больше питерских, а цены на продукты примерно на 30% дешевле, чем в Санкт-Петербурге, так что не надо здесь сказки рассказывать…».

Этот тезис подчеркивает, что реальная стоимость праздника определяется не номинальной ценой, а соотношением этой цены и среднего дохода населения.

Другие пользователи выразили сомнение в самой объективности сравнения:

«Неправда это, пройдитесь по центру Петербурга».

Однако эта точка зрения быстро оспаривается теми, кто видит более глубокую экономическую подоплеку.

Сравнение доходов и расходов

Многие петербуржцы сходятся во мнении, что разница в ценах на ярмарках лишь отражает более широкую экономическую реальность. Комментарии, подобные этому, повторяют идею о разнице в доходах:

«Причём здесь цены, в Москве зарплаты минимум в два выше чем в Санкт-Петербурге, а цены на большинство товаров в продуктовых магазинах намного ниже чем в Питере. Так как если сравнить все+ и -, то для них это даже на много дешевле обходиться ..».

В то же время, часть жителей видит позитив в меньшей цене на ярмарке:

«Ну хоть что то у нас дешевле».

Но общее настроение пессимистично и сводится к ощущению, что праздник становится менее доступным:

«От таких цен, праздник не почувствовать, развод для лохов».

Таким образом, рождественские ярмарки двух столиц стали не только местом для развлечений, но и поводом для обсуждения уровня жизни в главном городе России и ее культурной столице.

