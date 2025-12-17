«Сеня, жарь!»: расшифровано тайное слово, которое запускало хаос на улицах старого Петербурга

Петербург 1872 года предстает перед современником не только как величественная столица, но и как арена для мелкого, но дерзкого хулиганства.

События, развернувшиеся на Херсонской улице, ярко иллюстрируют нравы того времени, когда уличные “шутки” переходили границу дозволенного, а правопорядок демонстрировал удивительное равнодушие.

Материал, опубликованный в «Петербургской газете», фиксирует дерзкий инцидент с участием двух подвыпивших мастеровых.

Дерзкий “салют” на Херсонской улице

21 мая двое мужчин, по виду либо мастеровые, либо торговцы, судя по “надетым на них поддевкам”, вели себя крайне шумно. Их хохот и “грязненькие остроты” в адрес прохожих создавали напряженную атмосферу.

Беседа двух обывателей, стоявших у ворот дома господина Лесникова, была прервана появлением этих бесцеремонных индивидов.

Приблизившись к наблюдателям, шутники начали свою затею. Их первой жертвой стала женщина, державшая за руку маленького ребенка. Поравнявшись с ней, один из них, белобрысый, скомандовал напарнику:

«Сеня, жарь!».

Следом за этой командой в сторону женщины полетели хлопушки, которые “разорвались с сильным треском”. Испуг был настолько силен, что “бедная женщина смертельно перепугалась и схватила на руки ребенка, который громко заплакал”.

Игнорирование закона и порядка

Уличные хулиганы, не проявив ни капли сочувствия, продолжили свой путь, “как ни в чем не бывало”. Следующей мишенью стали двое стоящих у ворот.

Получив собственный залп из хлопушек, наблюдатели не успели высказать ни слова упрека, поскольку шутники “быстро исчезли”.

Однако их присутствие еще долго ощущалось в отдалении — доносился “звонкий хохот подгулявших безобразников, и новая трескотня хлопушек”, которыми они, вероятно, пугали новых жертв в переулках.

Равнодушие власти

Наиболее поразительным в этой зарисовке кажется полное отсутствие реакции со стороны представителя закона. На углу Херсонской улицы и Перекупного переулка на посту находился городовой.

Однако, как отмечает издание, этот страж порядка “не обратил на этих безобразников ни малейшего внимания”.

Подобное равнодушие к актам уличного запугивания, ставящим под угрозу безопасность граждан, особенно женщин с детьми, свидетельствует о серьезных проблемах в работе уличной полиции того периода.

Этот инцидент стал не просто курьезом, а показателем той атмосферы безнаказанности, которая порой царила в столичных переулках.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.