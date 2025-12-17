Городовой / Город / «Сеня, жарь!»: расшифровано тайное слово, которое запускало хаос на улицах старого Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Половина новых кафе в России — вне проверок качества пищи: как они ускользают от контроля Город
Посреди лета: как в Петербурге 1912 года построили «Дворец тепла и льда», бросив вызов погоде Город
Ретро-поезд, дымящий на набережной: Сортавала — идеальный кадр, который вы не найдете в путеводителях Общество
«Неприличное соседство»: петербуржцы назвали самую нелепую многоэтажку города Город
Из палаты — в ИВС: петербургского школьника, напавшего на учительницу, увезли из больницы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

«Сеня, жарь!»: расшифровано тайное слово, которое запускало хаос на улицах старого Петербурга

Опубликовано: 17 декабря 2025 21:30
Хулиганы Петербурга
«Сеня, жарь!»: расшифровано тайное слово, которое запускало хаос на улицах старого Петербурга
Городовой ру

Почему городовой игнорировал угрозу безопасности?

Петербург 1872 года предстает перед современником не только как величественная столица, но и как арена для мелкого, но дерзкого хулиганства.

События, развернувшиеся на Херсонской улице, ярко иллюстрируют нравы того времени, когда уличные “шутки” переходили границу дозволенного, а правопорядок демонстрировал удивительное равнодушие.

Материал, опубликованный в «Петербургской газете», фиксирует дерзкий инцидент с участием двух подвыпивших мастеровых.

Дерзкий “салют” на Херсонской улице

21 мая двое мужчин, по виду либо мастеровые, либо торговцы, судя по “надетым на них поддевкам”, вели себя крайне шумно. Их хохот и “грязненькие остроты” в адрес прохожих создавали напряженную атмосферу.

Беседа двух обывателей, стоявших у ворот дома господина Лесникова, была прервана появлением этих бесцеремонных индивидов.

Приблизившись к наблюдателям, шутники начали свою затею. Их первой жертвой стала женщина, державшая за руку маленького ребенка. Поравнявшись с ней, один из них, белобрысый, скомандовал напарнику:

«Сеня, жарь!».

Следом за этой командой в сторону женщины полетели хлопушки, которые “разорвались с сильным треском”. Испуг был настолько силен, что “бедная женщина смертельно перепугалась и схватила на руки ребенка, который громко заплакал”.

Игнорирование закона и порядка

Уличные хулиганы, не проявив ни капли сочувствия, продолжили свой путь, “как ни в чем не бывало”. Следующей мишенью стали двое стоящих у ворот.

Получив собственный залп из хлопушек, наблюдатели не успели высказать ни слова упрека, поскольку шутники “быстро исчезли”.

Однако их присутствие еще долго ощущалось в отдалении — доносился “звонкий хохот подгулявших безобразников, и новая трескотня хлопушек”, которыми они, вероятно, пугали новых жертв в переулках.

Равнодушие власти

Наиболее поразительным в этой зарисовке кажется полное отсутствие реакции со стороны представителя закона. На углу Херсонской улицы и Перекупного переулка на посту находился городовой.

Однако, как отмечает издание, этот страж порядка “не обратил на этих безобразников ни малейшего внимания”.

Подобное равнодушие к актам уличного запугивания, ставящим под угрозу безопасность граждан, особенно женщин с детьми, свидетельствует о серьезных проблемах в работе уличной полиции того периода.

Этот инцидент стал не просто курьезом, а показателем той атмосферы безнаказанности, которая порой царила в столичных переулках.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью