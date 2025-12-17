Городовой / Город / Из палаты — в ИВС: петербургского школьника, напавшего на учительницу, увезли из больницы
Опубликовано: 17 декабря 2025 22:00
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Школьника, совершившего нападение на учительницу в Санкт-Петербурге, поместили в изолятор временного содержания.

Санкт‑петербургского ученика, который ранее напал на преподавателя математики, перевели в помещение для временного содержания, сообщает ТАСС.

После того как подросток прошёл лечение под присмотром врачей и его состояние стабилизировалось, он был выписан из медицинского учреждения и доставлен в отделение.

Уголовные производства возбуждены по статьям, предусматривающим ответственность за попытку убийства и предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Учительница, получившая ранения в результате нападения, переведена из реанимации в обычную палату. Она пришла в себя и находится в стабильном состоянии.

С девятиклассником во вторник, 16 декабря, провели беседу следователи. В ходе расследования было установлено, что связь с террористическими группами отсутствует..

По предварительной версии, причиной агрессии школьника стало давление со стороны родителей и нагрузка, связанная с учёбой.

Согласно результатам допроса, нападение на учителя не было заранее спланировано.

Автор:
Юлия Аликова
Город
