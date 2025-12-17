Пепелище Правобережного рынка обернулось решёткой на собственной двери: директора отправили под домашний арест

В Невском районном суде Санкт-Петербурга было рассмотрено дело в отношении руководителя Правобережного рынка, сообщает 78.ru.
Следственные органы полагают, что директор рынка по фамилии Гаврилов сдавал торговые площади различным арендаторам, не уделяя достаточного внимания требованиям противопожарной безопасности.
По мнению следствия, это стало причиной пожара 10 декабря, при котором загорелись торговые павильоны и прилегающие помещения.
В ходе инцидента погиб человек, а вины в происшествии, как утверждает сторона защиты, директор не признаёт.
Его адвокат пояснил, что Гаврилов возглавляет рынок лишь с 2021 года и не обязан отвечать за противопожарные меры, поскольку не обладает соответствующими знаниями.
Представитель защиты также добавил, что пожарная безопасность выходит за рамки служебных обязанностей их подзащитного.
Сам Гаврилов во время заседания отметил:
«У меня не было злого умысла. Всю жизнь я работал и служил помощи людям. Собирал конвои, адресно возил гуманитарную помощь.
Заключение под стражу будет трагедией для моей матери-инвалида и моего несовершеннолетнего сына. Я единственный, кто после пожара оставался на рынке, встречал следователей и давал показания».
Суд выбрал меру пресечения для директора рынка в виде домашнего ареста, а расследование обстоятельств трагедии продолжается.
